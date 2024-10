Serrat, la voz de un pueblo: un canto a la vida, la justicia y la esperanza

Sus ojos y sus manos los ha dedicado siempre a su oficio: cantar y escribir canciones, Joan Manuel Serrat es un hombre partidario de la vida, de esos hombres que prefiere el camino y no la frontera.

La razón en vez de la fuerza, quizá por eso no le gusta el mundo en que vivimos, un mundo que ha perdido los valores democráticos y morales.

“Soy un animal social y racional que necesita del hombre más allá de la tribu (...) creo en la tolerancia, creo en el respeto al derecho ajeno y el diálogo como la única manera de resolver los asuntos justamente, creo en la libertad, la justicia y la democracia, valores que van de la mano o no lo son”, dijo.

A sus 80 años, Joan Manuel Serrat ha recibido el premio princesa de Asturias de las Artes, un reconocimiento por hacer de su poesía canción y de la canción, poesía un eterno inconforme.

El cantautor español con casi cuatro décadas de trayectoria recibió el premio Princesa de Asturias de las Artes 2024 de manos de la Familia Real de España.



"Creo en la libertad, la justicia y en la democracia. Valores que van juntos o no van", dijo.



"Creo en la libertad, la justicia y en la democracia. Valores que van juntos o no van", dijo.

En #HechosMeridiano.

Creador de letras comprometidas y criticas como su agudo pensamiento.

“No me gusta ser testigo de atrocidades sin unánimes y contundentes respuestas (...)no me conformo al ver los sueños varados en la otra orilla del río, ¿cuándo llegará el tiempo de vendimiar los sueños?, me pregunto de mala gana, al ver partir a los amigos sin cosechar”

Quizá porque nació en el mediterráneo se conforma con poco, aunque poco siempre es mucho para alguien que sabe que dar es lo único que le da sentido a la vida.

“Quiero dejar el recuerdo de un buen hombre, justo y agradecido y espero no haber llegado hasta hoy para mostrar gratitud y afecto a quienes generosamente me han regalado su amistad, su compañía y su consejo”, dijo.

La huella de Joan Manuel ya es imborrable porque es de esos cantautores que de la mano de los más grandes poetas nos recuerda que siempre el odio se amortigua detrás de la ventana.

“A fuerza de golpes, fuerte, y a fuerza de sol, bruñido, con una ambición de muerte despedaza un pan reñido”.

El premio Princesa de Asturias lo otorga la corona a lo más granado del ámbito cultural de España desde finales del siglo pasado, aunque para él lo verdaderamente importante son aquellas pequeñas cosas…