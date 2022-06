José Manuel Del Río Virgen retoma sus funciones en el Senado

Los coordinadores de todos los grupos parlamentarios del Senado dieron la bienvenida a José Manuel del Río Virgen para que retome sus funciones como secretario técnico de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara Alta, tras estar en prisión por casI seis meses en el penal de Pacho Viejo, en Veracruz.

El senador Ricardo Monreal aseguró que se hizo justicia al ser exonerado de los delitos que dolosa y falsamente le fueron imputados en esa entidad.

Por su parte del José Manuel del Río Virgen agredeció a los legisladores de todas las bancadas del Senado el apoyo recibido para su liberación.

Y denunció las anomalías de las que fue víctima tanto él como numerosas personas que han sido privadas de su libertad en Veracruz.

“La verdad es de que si no hubieran ustedes visibilizado este problema mío quien sabe cómo me hubiera ido, el Poder Judicial de la Federación actúo correctamente en mi caso pero hay muchos casos que tienen más de 90 días que no han resuelto y que de acuerdo con la con la ley de amparo ya debieron de haber resuelto porque son tantos casos en Veracruz que no alcanzan los tribunales a resolver” aseguró del Río Virgen.

José Manuel del Río Virgen advirtió que iniciará acciones legales en contra del gobierno de Veracruz y la Fiscalía, sin embargo reconoció que si el gobernador del estado le pide una disculpa pública lo perdonaría.