En las últimas horas, la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) vivió una jornada marcada por la violencia, además de una fuerte tormenta que generaron preocupación entre los habitantes. Entre los hechos más relevantes destacan un violento asalto en la Colonia Americana, un fatal atropellamiento en Zapopan, un homicidio en San Pedro Tlaquepaque y una tormenta que provocó inundaciones.

Violento asalto en la Colonia Americana

La madrugada de hoy viernes, un joven encargado de una tienda de conveniencia ubicada en el cruce de Avenida Enrique Díaz de León y Avenida Vallarta resultó apuñalado en el pecho tras un asalto. De acuerdo con la Policía de Guadalajara, al menos dos sujetos ingresaron al establecimiento simulando ser clientes, pero tras exigir dinero y cajetillas de cigarros lo atacaron con arma blanca.

Paramédicos de la Cruz Verde brindaron los primeros auxilios y el herido fue trasladado a un hospital en estado delicado. La Fiscalía del Estado investiga el caso con ayuda de las cámaras de seguridad.

Fatal atropellamiento en Zapopan

En San Juan de Ocotán, Zapopan, un hombremurió luego de ser atropellado en la Carretera a Nogales, a la altura de Avenida Aviación. Testigos señalaron que un tráiler lo impactó y posteriormente varios vehículos pasaron sobre el cuerpo, que quedó desmembrado y disperso a lo largo de 200 metros.

Personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) realizó el levantamiento de los restos para trasladarlos al anfiteatro metropolitano.

Tormenta deja inundaciones en Guadalajara

La medianoche trajo consigo una tormenta atípica que dejó inundaciones en la ciudad. En la Colonia El Dean, el agua alcanzó más de un metro de altura, mientras que en la Calzada Lázaro Cárdenas los carriles centrales y laterales quedaron convertidos en una laguna.

En la Zona Industrial, la acumulación de agua superó los 50 centímetros, dejando varios vehículos varados. En Zapopan, el desbordamiento del arroyo El Seco en la Colonia El Briceño cubrió por completo un automóvil.

Homicidio en Tlaquepaque hoy en ZMG de Noche

Finalmente, en la Colonia El Vergel, San Pedro Tlaquepaque, un hombre de aproximadamente 35 años fue asesinado a balazos afuera de una barbería. Vecinos reportaron detonaciones y al arribo de la policía encontraron a la víctima sin vida, con múltiples impactos en el rostro. Testigos señalaron que dos sujetos vestidos de blanco fueron los responsables, quienes huyeron tras el ataque.

Los hechos ocurridos en la ZMG reflejan un panorama complejo en materia de seguridad y hasta de fenómenos climatológicos.