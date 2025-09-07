Joven arriesgó su vida y desafió creciente de arroyo en BCS para ayudar a mujer en labor de parto

En medio de las inundaciones y severos daños que dejó el huracán Lorena en Baja California Sur (BCS), un joven valiente arriesgó su vida para atender una grave emergencia. El hombre cruzó la fuerte creciente del arroyo de San Pablo, en el tramo entre la Reserva de la Biósfera El Vizcaíno y la ciudad de Guerrero Negro, en Mulegé, con el objetivo de ayudar a que una mujer en labor de parto recibiera atención médica de urgencia.

Joven ayuda a mujer en parto y pierde camioneta en arroyo de San Pablo

En medio de las lluvias provocadas por la inclemencia de Lorena, un joven se convirtió en héroe al trasladar a una mujer en trabajo de parto desde Vizcaíno hasta el Hospital General de Guerrero Negro; gracias a su valor, logró que la paciente recibiera el apoyo necesario.

Tras cumplir su objetivo y poner a salvo a la mujer, el joven regresaba por el mismo camino cuando la fuerza de la creciente del arroyo San Pablo sorprendió su camioneta, arrastrándola fuera de la carretera. Afortunadamente, él logró salir ileso y ponerse a salvo antes de que la situación empeorara.

La alcaldesa de Mulegé, Edith Aguilar, destacó el valor del joven y aseguró que se están llevando a cabo trabajos para recuperar el vehículo perdido y garantizar la seguridad en la zona ante nuevas posibles crecientes.

“Una persona cruzó el arroyo, no dimensionando, quizás la intensidad lo sorprendió, gracias a Dios la persona está bien, y ahorita se están haciendo los trabajos para sacar este vehículo”, explicó la mandataria.

El huracán Lorena ha generado inundaciones severas que afectaron vialidades principales, dejando incomunicadas varias comunidades del municipio de Mulegé y complicando la llegada de los servicios de emergencia.

Habitantes locales extremaron precauciones mientras autoridades coordinaban trabajos de apoyo y rescate, reconociendo la acción valiente del joven que arriesgó su vida para salvar a la mujer.

