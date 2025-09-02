VIDEO: Maestro arriesga su vida para salvar a familia atrapada por la corriente en Chihuahua

Momentos de angustia vivió una familia en la sierra de Chihuahua, luego de que la camioneta en la que viajaban quedara en medio de la crecida del río San Antonio, en el municipio de Bocoyna, la tarde del lunes 1 de septiembre.

Entre los ocupantes se encontraban dos adultos y menores, quienes, al ver que el agua subía rápidamente, optaron por subir al techo para evitar ser arrastrados por la corriente.

Ante el terror de no poder salir de ahí, varios vecinos, incluyendo a un maestro, de nombre Eduardo González Hernández, se movilizaron con cuerdas para poder rescatarlos.

El profesor, sin pensarlo dos veces se colocó una mochila, aseguró unas cuerdas con ayuda de otra persona y se acercó hasta la camioneta para auxiliar a los tripulantes.

A pesar del nivel del agua, en el video se observa como logra poner a salvo a un niño de apenas tres años de edad , colocándolo dentro de la mochila y así poder cruzarlo.

A pesar de la intensidad de la corriente, toda la familia logró salir ilesa, mientras que la camioneta pudo ser remolcada una vez que bajó el agua.

Protección Civil de Chihuahua advierte intensas lluvias

Tras el incidente, autoridades de Protección Civil informaron que no se registraron pérdidas humanas y que la camioneta pudo ser retirada más tarde.

Autoridades aprovecharon para reiterar el llamado a la población a evitar cruzar ríos y arroyos, ya que las lluvias de la temporada pueden intensificarse de un momento a otro, poniendo en riesgo la vida de las personas.

De igual forma, se alertó que durante esta semana, el monzón mexicano, en combinación con la inestabilidad atmosférica, seguirá generando lluvias intensas en estados del norte del país.

Para hoy se prevén precipitaciones fuertes en Sinaloa, Durango, Chihuahua y Sonora, además de lluvias muy fuertes en Nayarit y Baja California Sur, lo que incrementa el riesgo de desbordamientos de ríos y deslaves en zonas serranas.