Una joven de 18 años protagonizó un acto de valentía al defenderse de un intento de secuestro frente a su lugar de trabajo en St. Augustine, Florida, Estados Unidos, el pasado 29 de junio de 2025.

Emma Marine se encontraba junto a su hermana trabajando en la tienda 206 Smoke Shop, cuando un hombre intentó forzarla a entrar hacia una camioneta en el estacionamiento. El sujeto ya había acudido a la tienda previamente ese día, pero volvió tras una hora y media después.

VIDEO: Así se defendió Emma Marine de ser víctima de secuestro en Florida

El hombre, identificado como Theodor Tundidor, de 31 años de edad, se dirigió detrás del mostrador, comenzó a tomar cosas de los estantes y se guardó la mercancía en los bolsillos. Tras ello, el sujeto trató de irse, pero Emma le bloqueó el paso.

“Él dijo, ‘¿Qué vas a hacer al respecto?’ y entonces me congelé un momento, luego me empujó fuera de la puerta, me hizo una llave al cuello y me arrastró hasta la camioneta para intentar meterme”, contó Marine. Su reacción fue inmediata: luchó y gritó, para lograr finalmente zafarse. “Estaba aterrada de que pudiera lastimarme”, narró.

Un video de una cámara de vigilancia de la tienda muestra el momento en el cual el sujeto trató de secuestrar a Emma.

Detienen al sujeto que trató de secuestrar a Emma Marine en Florida

El intento de secuestro no pasó desapercibido. Un testigo del ataque llamó de inmediato al 911, lo que permitió la pronta actuación de las autoridades. “Estoy en la tienda de la Autopista 206 y una mujer está siendo atacada”, reportó la persona a servicios de emergencia.

Oficiales de la Comisión de Conservación de Vida Silvestre y Pesca de Florida ubicaron a Tundidor minutos después conduciendo de manera temeraria. Ello permitió detener al sospechoso, quien enfrenta cargos por intento de secuestro, robo, robo de vehículo, conducir bajo la influencia y huida de la policía.

Emma Marine agradeció profundamente el apoyo de la persona que hizo la llamada de auxilio, y compartió un mensaje: “Nunca te quedes callada, siempre lucha, grita, patea, hazlo todo. Eso hace la diferencia”. Por su parte, la Oficina del Sheriff del condado de St. Johns reconoció en redes sociales la rápida y valiente reacción de la joven: “Hizo todo bien. Gritar. Luchar. Llamar la atención”.