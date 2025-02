Joven madre fue golpeada por celos de su expareja en Hidalgo: “Estoy con mucho miedo”

En México, 7 de cada 10 mujeres han sido víctimas de agresión y, durante el pasado domingo 16 de febrero del 2025, en la localidad de Chavarría, del municipio de Mineral de la Reforma, en el estado de Hidalgo, se registró otro ataque tras el arranque de celos de un agresor, en contra de su expareja, una joven madre que vive con el terror después de ser golpeada y amenazada de muerte con un arma de fuego.

Mariana, víctima de salvaje agresión física por parte de su expareja en Hidalgo

Ante esta situación, en entrevista en Hechos AM con Otoniel Martínez, Vaitiare Mateos y Leo Arriaga, Sandra Méndez, Mariana, la víctima de la salvaje agresión, narró cómo vivió ese horrible episodio de su vida que, hasta el momento, la tiene atormentada.

“Estoy con mucho miedo, no puedo dormir. Esto es muy indescriptible, yo sólo recuerdo los golpes en todo momento, no puedo ni siquiera salir a la calle, estoy con mucho miedo, me invade mucho, porque es la primera vez que me agredió, nunca me había agredido, no me lo esperaba”, señaló la joven afectada.

La joven madre explicó que, tras un intercambio verbal, el agresor le rompió su celular, por lo que no pudo comunicarse con alguien para solicitar ayuda y, cuando el escenario se tornó violento, en su intento de dejar la zona, la violencia se volvió implacable.

“Cuando quise irme de él, para que no pasara nada, él me dio un primer golpe en la cara y enseguida empecé a sangrar de la nariz, nadie me auxiliaba, sólo gente viendo. Al final, una señora fue la que me pudo auxiliar, ella vende tacos, estaba su puesto, con su marido y otro muchacho, la señora me preguntó que si le marcaba a la policía y le dije que sí, cuando me vuelvo a voltear hacia él, me soltó un golpe en la boca, me rompió el labio y me mordí la lengua”, agregó la joven afectada.

Mariana agrega que, tras la intervención de la señora, logró escaparse de su expareja, encontrando refugio con la otra mujer. Explica que, mientras el agresor se distrae con las personas que la defendían, como puede intenta correr hasta su domicilio que se encontraba cerca del sitio donde ocurrió la agresión.

“Cuando me escapo de él, me voy hacia la señora, él me esperó en una esquina, él traía un arma. Cuando nos vimos, él sacó un arma y disparó hacia el cielo, me daba miedo que sacara de nuevo el arma y quisiera dispararle a alguien o inclusive a mí.

“Después de eso, él se entretiene con uno de ellos, yo creo que les quería pegar porque me defendieron, ahí aproveché para correr, pero como tengo asma, me quiso dar una crisis y me tuve que parar, en lo que me paro, él me alcanza, yo le dije que se calmara, le tomé las manos, caminé hacia mi domicilio que estaba cerca, seguí caminando con él, y le dije que ya no me pegara, soltó una de sus manos y volvió a dar otro golpe en la cara, haciendo que mi nariz siguiera escurriendo de sangre”, añadió.

La joven madre explica que, a pesar de que intentó calmarlo varias veces, la situación se tornó más peligrosa y, como pudo, logró ponerse a salvo tras la serie de golpes y amenazas de muerte.

“Le dije que no me hiciera esto, enseguida él me dice que lo pensaba, que lo pensaba todo el tiempo, que lo había engañado, cuando ni siquiera ya andábamos, yo había terminado la relación por la paz, que ya no quería nada con él. Me había bloqueado por de todas sus redes, yo ya no lo busqué, hasta después, pero jamás regresamos, jamás fue de que quisiéramos regresar. Todo esto me lo echaba en cara mientras me pegaba”, agregó.

Mariana suplica por el apoyo de las autoridades, pues teme por su vida tras amenazas de muerte

Mariana explicó que ese mismo día, tras el arribo de las autoridades, con el apoyo de unos patrulleros, acudió hasta la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo para interponer la denuncia por agresión y por la violenta amenaza de muerte.

"Él trabaja en la central de abastos, en una abarrotera, pero ahorita no ha ido a trabajar. No sé dónde está desde que hice la denuncia, desde ese día. Yo enseguida hice la denuncia, me llevó una patrulla.

“También me amenazó de muerte, que me quería matar, que me quería llevar a su departamento para matarme. Después sacó la pistola y me la puso en el cuello. Yo le dije que se calmara, después de eso me le pude escapar, fue como llegué a mi domicilio, porque una camioneta me auxilió; cuando me eché a correr, ya no lo pude ver”, explicó la víctima en Hechos AM.

La joven madre, en medio de las lágrimas, solicita que el caso se agilice, pues teme que su expareja tome represalias que puedan poner en riesgo su vida tras realizar la denuncia.

“Yo quiero que lo entreguen, porque nadie hace nada, ni siquiera ponen una patrulla afuera de mi casa, como me dijeron que lo harían. Yo temo por la vida de mi hijo, de mi familia, la mía, porque no sé lo que quiera él en este momento, no sé dónde está, sé dónde vive, donde vive su mamá, viven en Chavarría, pero él me dijo que si lo agarran, él iba a salir, y que me iba a encontrar.

“Yo estoy muy mal, con mucho miedo, no puedo dormir, porque sueño con ese atentado. Yo espero justicia, que lo entreguen, no quiero que se me acerque, únicamente quiero que se haga justicia. Siento que nadie está haciendo nada, siento que esto no se mueve”, sentenció.