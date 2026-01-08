Lo advirtieron y los ignoraron: Joven muere tras derrumbe de casa en El Salto, Jalisco; señalan a PC de ignorar denuncia de grietas

La noche del miércoles 7 de enero se activó una alerta en el municipio de El Salto, Jalisco, luego del derrumbe de una casa ubicada en los cruces de avenida Del Parque e Independencia, en la colonia Centro. La intensa movilización de cuerpos de emergencia confirmó una tragedia: bajo los escombros quedó un joven de 23 años, identificado como Osvaldo, quien murió junto con su mascota mientras dormía.

Derrumbe de casa en El Salto provoca movilización de cuerpos de emergencia en Jalisco

De acuerdo con los primeros reportes, el derrumbe ocurrió de manera repentina dentro de la casa en El Salto, lo que provocó que la estructura colapsara por completo. Vecinos solicitaron apoyo inmediato y, en cuestión de minutos, arribaron elementos de Protección Civil y Bomberos para iniciar las labores de rescate y asegurar la zona.

Durante las maniobras, los rescatistas localizaron el cuerpo del joven entre los restos de la casa. Posteriormente, personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) acudió a El Salto, Jalisco, para realizar el levantamiento del cuerpo y comenzar con los peritajes que permitan esclarecer la causa exacta del derrumbe .

Denuncian presunta negligencia de Protección Civil de Jalisco tras derrumbe de casa en El Salto

Familiares de Osvaldo informaron que el joven se encontraba durmiendo cuando ocurrió el colapso. Señalaron que la casa ya presentaba grietas visibles desde días antes, las cuales, según su versión, aparecieron tras el impacto de un vehículo contra la vivienda. Indicaron que solicitaron una evaluación a las autoridades municipales de El Salto, pero no recibieron atención previa al derrumbe.

🔴#IMPORTANTE | Llegan peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para hacer los peritajes correspondientes para conocer las causas que provocaron que una finca colapsara en el municipio de El Salto. Una persona falleció en el lugar.



Con información: Florencia… pic.twitter.com/cl8TEX2Vc8 — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) January 8, 2026

Las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar si el choque señalado tuvo relación directa con el colapso de la casa en Jalisco y si existían riesgos estructurales previos; mientras tanto, la zona permanece acordonada para evitar nuevos incidentes.

Tras el derrumbe en El Salto, Jalisco, la familia del joven informó que perdió todas sus pertenencias y solicitó apoyo de la ciudadanía para cubrir los gastos funerarios. Las investigaciones continuarán para esclarecer responsabilidades y establecer con precisión las causas de esta tragedia que marcó la noche.