ZMG de Noche: tormenta en Guadalajara deja inundaciones y un herido tras derrumbe

La Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) enfrentó una de las lluvias más intensas de la temporada, con afectaciones graves en varios puntos de la ciudad. La tormenta, acompañada de fuertes ráfagas de viento y descargas eléctricas, dejó inundaciones en calles convertidas en ríos, vialidades cerradas, suspensión de transporte público y un hombre heridos por el derrumbe de una bóveda.

Tormenta en Guadalajara: ¿qué zonas fueron las más afectadas?

De acuerdo con Protección Civil Jalisco y autoridades municipales, las colonias más golpeadas fueron Zona Industrial, 5 de Mayo, El Dean, Ferrocarril y Miravalle. En la lateral de Lázaro Cárdenas y la calle 22, el nivel del agua superó un metro de altura, lo que dejó varios autos varados a pesar de la advertencia del riesgo.

La Policía Vial informó sobre el cierre de avenidas clave como la avenida 8 de Julio, Gobernador Curiel y López de Legazpi, además de laterales de la Calzada Lázaro Cárdenas. El servicio del transporte público Mi Macro Periférico también fue suspendido temporalmente.

Rescates por las lluvias en Zapopan

En la zona norte de Zapopan, la colonia La Martinica generó alarma por reportes de inundaciones; sin embargo, las autoridades descartaron daños graves. En la colonia San José del Bajío, elementos de la Policía lograron el rescate de dos adultos y un menor que eran arrastrados por la corriente de un canal.

Derrumbe de bóveda en La Perla

En la colonia La Perla, en Guadalajara, se reportó el colapso de una bóveda dentro de una vivienda, que dejó a un hombre de aproximadamente 40 años lesionado.

Según la Cruz Roja, la estructura habría cedido debido al reblandecimiento ocasionado por la intensa lluvia. El hombre fue trasladado a un puesto de socorros con múltiples contusiones, mientras Bomberos de Guadalajara iniciaron la investigación.

Aunque no se registraron víctimas mortales, la tormenta provocó daños materiales, suspensión de transporte, cierres viales y escenas de alto riesgo en varios puntos de la ciudad. La temporada de lluvias apenas comienza, y las autoridades llaman a la población a evitar circular por pasos a desnivel y avenidas con acumulación de agua.