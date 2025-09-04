Joven acude a cobrar y deudor lo balea en varias ocasiones | Zona Metropolitana de Guadalajara

Una serie de eventos que requirieron la intervención de equipos de emergencia y autoridades marcaron la jornada en la Zona Metropolitana de Guadalajara. Los incidentes, que tuvieron lugar en los municipios de Tonalá y Zapopan, incluyeron un acto de vandalismo contra una unidad de transporte público, un choque automovilístico y una agresión armada.

Ataque con piedras a transporte público

Un viaje en la ruta 178 terminó en caos y zozobra para sus pasajeros. La unidad de transporte llegó a las instalaciones de la Cruz Verde Pajaritos, en Tonalá, transportando a un hombre y una mujer que presentaban heridas sangrantes en la cara.

Los afectados relataron a las autoridades los momentos de angustia que vivieron cuando, al circular sobre la Carretera Libre a Zapotlanejo, a la altura del puente Arroyo de Enmedio, unos individuos lanzaron objetos contundentes desde la parte alta del paso a desnivel.

🔴#IMPORTANTE | Un hombre y una mujer que viajaban en una ruta del transporte público resultaron lesionados tras caerles una piedra arrojada en la carretera libre a Zapotlanejo y Arroyo de Enmedio.



Con información: René Hernández, (@Renee_Hdez). pic.twitter.com/3OOcNkMsrz — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) September 4, 2025

Una de las pasajeras, Esther Jiménez, narró el suceso. Sentada detrás del conductor, escuchó un fuerte estallido y, al momento, vio que el vidrio frontal de la unidad se quebraba. La metralla de cristales, sumada a una roca de considerable tamaño, impactó su rostro, provocándole una lesión en una ceja.

Por su parte, otro pasajero, que viajaba en la parte trasera del autobús, resultó con una herida en la mandíbula. Los heridos fueron atendidos y se les brindaron los primeros auxilios. Las autoridades de Tonalá tomaron conocimiento de los hechos, que según reportes, no son aislados. Se trata del segundo incidente de esta naturaleza en menos de un mes, tras un ataque similar perpetrado en Zapopan.

Vehículo choca con autobús estacionado

Un inusual accidente vehicular ocurrió en Zapopan, en el cruce de la avenida Aviación con Vallarta, en la colonia San Juan de Ocotán. Un coche compacto impactó con gran fuerza a un autobús que se encontraba detenido en la central camionera. El incidente generó pánico entre los pasajeros de la unidad estacionada, quienes sintieron un violento golpe.

🔴#IMPORTANTE | Un vehículo se impactó contra un autobús de pasajeros sobre Av. Aviación y Vallarta en el municipio de Zapopan, no hubo lesionados de gravedad.



Con información: René Hernández, (@Renee_Hdez). pic.twitter.com/3a6huMEcko — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) September 4, 2025

Pese a la magnitud de la colisión, los paramédicos de la Cruz Roja, que se trasladaron al lugar, confirmaron que no había personas heridas. El impacto solo dejó considerables daños materiales en ambos vehículos. Agentes de la policía local, al inspeccionar el auto accidentado, encontraron botellas de alcohol. Todo apunta a que el conductor se equivocó al intentar ingresar a la avenida Aviación y, sin disminuir la velocidad, se metió en el estacionamiento de la terminal, culminando su trayecto de manera abrupta contra el autobús.

Agresión armada por presunto cobro de deuda

Un hombre fue trasladado en un taxi a la Cruz Verde Norte, en la colonia Jalisco de Tonalá, después de ser víctima de una agresión con arma de fuego. El joven, de entre 20 y 25 años, fue ingresado en estado grave a una sala de urgencias, donde los médicos verificaron que presentaba cuatro heridas de bala en el cuerpo.

🔴#IMPORTANTE | Un hombre fue agredido con arma de fuego por intentar cobrar una deuda en calles del municipio de #Tonalá.



Con información: René Hernández, (@Renee_Hdez). pic.twitter.com/LGk875TiV3 — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) September 4, 2025

El lesionado comentó a las autoridades que la agresión ocurrió en la calle San Gaspar y la avenida Malecón, en Lomas de Zalatitán, cuando intentaba cobrar un adeudo. La persona a la que reclamaba el dinero, en lugar de saldar su cuenta, sacó un arma y le disparó en varias ocasiones. La policía de Tonalá acudió al lugar de los hechos y aseguró la escena, donde encontraron indicios balísticos al interior del vehículo de alquiler.

En los tres sucesos, la pronta respuesta de los servicios de emergencia fue crucial. Las autoridades locales han iniciado las investigaciones pertinentes para esclarecer las circunstancias que rodearon cada uno de los incidentes.

