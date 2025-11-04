VIDEO: Sujetos golpean a joven tras choque en Puebla; intentó reclamarles y lo atropellaron

La noche del domingo 2 de noviembre de 2025, un accidente automovilístico terminó en una riña que provocó la muerte cerebral de un joven, quien presuntamente fue golpeado y atropellado tras reclamar por un choque en la zona de la Laguna de San Baltazar, Puebla.

¿Cómo ocurrió el accidente en la Laguna de San Baltazar?

Los primeros reportes señalan que el joven había ido a visitar a su novia y, al salir, una camioneta azul, aparentemente tipo Volkswagen, impactó su vehículo.

Dentro del auto viajaban al menos cuatro sujetos en aparente estado de ebriedad, quienes al ver que la víctima se acercaba para reclamar, se bajaron y comenzaron a agredirlo, dándole varios golpes hasta lastimarlo.

A pesar de ello, el joven intentó evitar que escaparan, pero resbaló y cayó al pavimento. Fue en ese momento cuando los agresores aceleraron y lo atropellaron, abandonando el lugar sin brindarle ayuda.

🔴 Circula en redes que sujetos a bordo de una camioneta azul chocaron contra un Jetta, lo que derivó en una riña. Según testigos, el conductor del Jetta fue presuntamente agredido y arrollado tras reclamar por el choque, sufriendo lesiones graves. Los responsables se dieron a la… pic.twitter.com/SPKSWtNJae — TraficoPuebla (@Trafico_Puebla) November 4, 2025

Personas que estaban cerca pidieron apoyo a los servicios de emergencia, y aunque paramédicos lo estabilizaron y lo trasladaron a un hospital, horas después los médicos informaron que el joven presentaba muerte cerebral.

En los videos difundidos en redes sociales se puede observar como la víctima se colgó de la puerta del conductor, mientras la camioneta azul intentó acelerar. Sin embargo, al perder el equilibrio terminó cayendo al pavimento, ocasionándole las heridas fatales al joven.

Fiscalía de Puebla investiga la golpiza en Puebla

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla inició una carpeta de investigación para identificar y detener a los responsables. Hasta ahora, no se ha revelado la identidad de los agresores; sin embargo, autoridades analizan videos, testimonios y posibles cámaras de vigilancia en la zona para avanzar en el caso.

Mientras que, amigos y familiares del joven han solicitado ayuda para que este hecho no quede impune. También han pedido mayor vigilancia en la Laguna de San Baltazar, ya que vecinos señalan que los fines de semana es frecuente observar consumo de alcohol y disturbios.