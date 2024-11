Joven sobrevive a triple intento de feminicidio: Fue rociada con gasolina, intentaron atropellarla y matarla a balazos

En la ciudad de Puebla, México , en días recientes quedó registrado el momento en el que una mujer ‘alza la voz’ y revela que, a pesar de ser víctima de un triple intento de feminicidio, las autoridades poblanas no han tomado cartas en el asunto y, por el contrario, quedaron en ‘evidencias’ las trabas que se pueden presentar en sistema legal mexicano.

En imágenes captadas por testigos y medios de comunicación, que rápidamente tomaron fuerza en redes sociales por lo polémico del caso, se puede observar cómo la afectada narra cómo su vida ha estado en constante peligro sin que las facultades legales hagan algo al respecto.

Joven sobrevive a tres intentos de feminicidio en Puebla, pero las autoridades no reponden ante denuncias

El testimonio de Diana, una joven que fue grabada mientras compartía su experiencia en calles de la capital poblana, narra cómo fueron sus tres intentos de feminicidio, uno cuando le rociaron gasolina, otro al intentar atropellarla y el tercero con un arma de fuego, ella dice que al acudir a la Fiscalía del Estado de Puebla, la mayoría de sus archivos ya no estaban, porque se extraviaron en algunos peritajes y no hay pruebas suficientes para judicializar.

“Hoy me dijeron, cuando ya había todo para judicializar, que no hay nada, todos los peritajes están en mi contra, algo muy extraño. Todos los archivos médicos de pronto desaparecieron, ya ni en la Cruz Roja están, cuando yo misma fui por ellos”, sentenció la mujer que sobrevivió a tres intentos de feminicidio.

#Puebla 🗣️♀️ Diana comparte que ha sobrevivido a tres intentos de feminicidio, sin embargo, afirma que la Fiscalía de Puebla archivó uno de sus casos, en otra denuncia perdieron sus peritajes y le han dicho que no hay pruebas suficientes para judicializar.



Vía @lupjmendez pic.twitter.com/I0LFBuYrTA — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) November 26, 2024

¿Cómo actuar si eres víctima de intento de feminicio en Puebla y cómo denunciar?

Si estás pasando por una situación difícil y sientes que tu vida corre peligro, no estás sola. Si has sido víctima de un intento de feminicidio en Puebla, recuerda que hay personas que pueden ayudarte. La violencia no tiene por qué ser parte de tu vida.