El “Diputado Viajero": Juan Carlos Valladares acumula 2 meses de faltas mientras viaja y se divierte

Mientras el discurso oficial de la autodenominada Cuarta Transformación exige “pobreza franciscana”, el diputado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Juan Carlos Valladares, ha convertido su curul en un pasaporte de lujo. Conocido ya en los pasillos de San Lázaro como el “Diputado Viajero”, Valladares acumula casi dos meses sin presentarse a trabajar, prefiriendo las vacaciones internacionales sobre sus responsabilidades legislativas.

Desde el inicio de la 66 Legislatura, el primero de septiembre de 2024, el legislador ha sumado 51 faltas a las sesiones. Estas ausencias no son menores: tan solo el año pasado dejó de votar 18 dictámenes clave, y el pasado 3 de marzo volvió a “irse de pinta”, ignorando la votación de 7 reformas fundamentales para el país.

Japón, jets privados y el “Checo” Pérez

El escándalo estalló en redes sociales tras su más reciente viaje a Japón junto a su esposa. Las imágenes difundidas muestran un estilo de vida que dista mucho de la realidad ciudadana: recorridos turísticos en días laborables y traslados en jets privados acompañado de personalidades como el piloto Sergio “Checo” Pérez.

A pesar de su nula participación en la Cámara, Valladares percibe un sueldo mensual de aproximadamente 200 mil pesos; es decir, cobra 7 mil pesos diarios incluso cuando se encuentra a miles de kilómetros de su centro de trabajo.

Negocios y el blindaje mediático de “Sin Embargo”

La trayectoria de Valladares no solo está marcada por el ausentismo, sino por el poder económico y mediático. En el ámbito privado, dirige negocios en los sectores inmobiliario y financiero. Sin embargo, el vínculo más polémico es familiar: su familia es propietaria del portal informativo Sin Embargo.

Dicho medio ha sido señalado por especialistas por su labor de amplificar y defender los mensajes del actual régimen, funcionando como un escudo mediático mientras el diputado cobra sin trabajar.

Hasta el momento, ni el Partido Verde ni la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados han emitido sanciones o pronunciamientos sobre las constantes inasistencias de Valladares, un silencio que le sale muy caro al bolsillo de los mexicanos.