¿Cuándo podrá verse Venus al atardecer? Esta es la fecha y la mejor hora para observarlo

Venus ofrecerá durante agosto de 2026 una oportunidad especial para observarlo al atardecer; entre el 14 y 16 de agosto será más sencillo encontrarlo después de la puesta del Sol , una fecha clave para quienes buscan cuándo ver al planeta y disfrutar del fenómeno a simple vista.

¿Qué es la máxima la elongación de Venus?

Para entender cuándo podrás ver a Venus, primero hay que explicar qué ocurrirá en el cielo. La elongación mide la separación angular aparente entre un planeta y el Sol desde nuestra perspectiva en la Tierra.

Durante su máxima elongación oriental, Venus alcanza su mayor separación visual respecto a nuestra estrella; por ello, el fenómeno ofrece condiciones favorables para encontrarlo después del atardecer.

¿Cuál es la mejor hora para observar a Venus?

Si buscas cuándo ver a Venus, no será necesario esperar hasta entrada la noche; el mejor momento para comenzar a localizarlo será poco después de la puesta del Sol, cuando todavía permanezca parte de la luz del crepúsculo y el planeta comience a destacar por su intenso brillo.

La clave estará en dirigir la mirada hacia el oeste y cerca del horizonte, pues Venus aparecerá como un punto blanco muy luminoso y estable, una característica que permitirá distinguirlo incluso cuando el cielo todavía no esté completamente oscuro; de hecho, puede observarse sin telescopio ni binoculares bajo condiciones favorables.

No existe una hora exacta que funcione de la misma manera para todos los lugares, pues el momento de la puesta del Sol cambia según la ubicación, por tal motivo, más que buscar una hora específica en el reloj, la referencia para observar Venus será el atardecer: esperar a que el Sol desaparezca bajo el horizonte y comenzar entonces la búsqueda del planeta hacia el oeste.

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¿Cómo reconocer a Venus en el cielo?

Encontrarlo puede ser más sencillo de lo que parece. Venus puede observarse a simple vista como un punto blanco, estable y muy brillante, incluso cuando todavía permanece parte de la luz del crepúsculo.

Con binoculares aparecerá como un pequeño disco luminoso; un telescopio, en cambio, permite distinguir sus fases, aunque no su superficie debido a la gruesa capa de nubes que envuelve al planeta.

¿Hasta cuándo podrá verse Venus al atardecer?

Saber cuándo ver a Venus también permite aprovechar las semanas posteriores, pues el planeta continuará bien situado en el cielo vespertino durante septiembre y alcanzará su máximo brillo del año hacia finales de ese mes.

Durante octubre las condiciones cambiarán según la ubicación; posteriormente, Venus volverá a aparecer como “lucero del alba” en noviembre.

Recomendaciones para observar al planeta tras el atardecer

Para quienes planean ver a este planeta, lo más práctico será buscar un sitio con buena visibilidad hacia el oeste y sin obstáculos importantes sobre el horizonte.

No será indispensable utilizar equipo astronómico: su intenso brillo permitirá reconocerlo a simple vista bajo condiciones favorables; la clave estará en esperar la puesta del Sol, mirar hacia el punto correcto del cielo y localizar ese brillante punto blanco que destacará durante el crepúsculo.