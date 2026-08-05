¡Actuación de oro Santo Domingo 2026! Ellas son las gimnastas mexicanas que dominaron el podio en gimnasia artística

"Estas medallas estaban destinadas para nosotras dos". La delegación mexicana firmó una jornada histórica en los Juegos de Santo Domingo 2026 al asegurar el primer y segundo lugar en las pruebas finales de gimnasia artística.

México domina el podio en gimnasia artística en Santo Domingo 2026

En la competencia, que definía a las mejores gimnastas de la región, se disputaron las pruebas en los aparatos de salto de caballo, barras asimétricas, viga de equilibrio y piso, donde ambas deportistas obtuvieron puntajes altos, manteniéndolas en las dos primeras posiciones.

"Estas medallas estaba destinadas para nosotras dos porque nos preparamos muy bien y hemos trabajado de la mano apoyándonos la una a la otra (...) Creo que es un trabajo en equipo por México", aseguró una de las atletas ganadoras.

Natalia Escalera y Victoria Mata dominaron los primeros lugares en gimnasia artística|GOBIERNO DE MÉXICO

¿Quiénes son las gimnastas mexicanas que triunfaron en Santo Domingo 2026?

Las atletas mexicanas, que dominaron el podio en Santo Domingo 2026, se trata de Natalia Escalera, proveniente de Ensenada, Baja California, y Victoria Mata, de Monterrey, pero ¿quiénes son estas gimnastas?

¿Quién es Natalia Escalera, gimnasta mexicana?

Natalia Escalera nació el 3 de julio del 2002 en Ensenada, Baja California. Es una gimnasta élite que representó a México en los Juegos Olímpicos de París 2024, al lado de Alexa Moreno.

Además de contar con un campeonato centroamericano en 20262, Natalia fue campeona panamericana de salto en 2021 y ganadora de la medalla de bronce en la misma prueba durante los Juegos Panamericanos de Santiago 2023.

En Santo Domingo, la gimnasta tuvo un papel importante, en el que resaltó su elección de música en la rutina de piso, la cual fue al ritmo de Bad Bunny.

¿Quién es Victoria Mata, gimnasta mexicana?

Victoria Mata nació el 16 de octubre del 2000 en Monterrey, Nuevo León. Se convirtió en una pieza fundamental en el proceso selectivo de la selección nacional mexicana durante los últimos ciclos de competencia.

En Santo Domingo 2026 tuvo un papel brillante al liderar la puntuación general durante gran parte de la final del All-Around antes de asegurar la plata.

Además, el triunfo de Victoria representa su regreso ala gimnasia de alto nivel, preparándola para el ciclo olímpico para Los Ángeles 2028.

"Estoy contenta porque estoy regresando en este ciclo, me he probado demasiado, me siento más segura y obviamente tengo un crecimiento personal que me llevo a mi casa muy feliz y satisfecha", reveló Mata.