Revelan la ubicación exacta del nuevo estadio de cúpula transparente que generó polémica por tener demasiados lugares de estacionamiento

El nuevo estadio de los Kansas City Chiefs comienza a tomar forma y ya se conocen algunas de las características que tendrá la futura casa del equipo de Patrick Mahomes; el proyecto de 3 mil millones de dólares tendrá una e norme cúpula transparente, capacidad para cerca de 70 mil aficionados, un gigante estacionamiento, un museo y abrirá sus puertas en 2031 .

Esta es la ubicación donde se construiría el nuevo estadio de los Chiefs

El nuevo estadio de los Kansas City Chiefs se construiría en el condado de Wyandotte, Kansas , cerca del cruce de las carreteras I-70 e I-435, frente al Kansas Speedway y próximo al Children's Mercy Park.

El proyecto implicaría trasladar la casa de los Chiefs más de 32 kilómetros hacia el oeste; aunque el equipo dejaría Misuri para instalarse en Kansas, permanecería dentro de la misma área metropolitana de Kansas City.

Más de 20 mil estacionamientos desatan críticas al proyecto

Sin embargo, las primeras imágenes del recinto también despertaron polémica entre aficionados por la gran cantidad de estacionamientos que rodearán el inmueble; serán más de 20 mil cajones , una extensión que contrasta con la tendencia de otros estadios modernos que aprovechan sus alrededores para construir distritos comerciales y de entretenimiento.

Pero existe una razón detrás de los estacionamientos: los Chiefs buscan conservar el tailgating , la tradicional convivencia en la que miles de aficionados se reúnen alrededor de sus vehículos para realizar asados y pasar varias horas juntos antes de entrar al partido.

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A legacy reimagined.



Every detail of our new stadium honors our past as we innovate for the future. Our home will amplify 70,000 of the world’s loudest fans, facilitate world-class tailgating, and preserve our unrivaled homefield advantage.



We’re thrilled to share our first… pic.twitter.com/FPqKgIO7c0 — Kansas City Chiefs (@Chiefs) July 22, 2026

Una cúpula transparente cambiará la experiencia dentro del estadio

El nuevo estadio estará protegido por una cubierta fija fabricada con paneles de ETFE, un material translúcido que permitirá el ingreso de luz natural al terreno de juego y las tribunas sin dejar el inmueble expuesto a la lluvia, nieve o condiciones extremas.

A diferencia de un techo retráctil, la cúpula permanecerá cerrada, por lo que el clima exterior no determinará si puede realizarse un partido o evento.

El ruido será una de las armas del nuevo estadio

La estructura también tendrá una función acústica: la geometría de la cubierta fue estudiada para reflejar y concentrar el sonido generado desde las gradas, en lugar de permitir que se disperse hacia el exterior.

De esta manera, los Chiefs buscan trasladar al nuevo inmueble una de las características del actual Arrowhead Stadium: una atmósfera especialmente ruidosa durante los partidos.