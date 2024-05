¿Planeas jubilarte? Muchos mexicanos prefieren seguir trabajando por estas razones

¿A los cuántos años quisieras jubilarte? Primero que nada debes cumplir 60 o 65 años, después de haber cotizado 38 años o más, pero si el tiempo de cotización es menor deberás esperar hasta los 66 años y 6 meses. Muchos consideran que es mejor seguir trabajando que jubilarse, pero aquí te explicamos. Muchas personas adultas están a la espera de su pensión, este derecho que adquiere un trabajador en su vida laboral.

“Regularmente una pensión, mínima, aproximada a unos 8 mil 500, 9 mil pesos”, menciona Mónica Pérez Ríos, abogada especialista en pensiones.

No todos los mexicanos tramitan su pensión en tiempo y forma

No todos tramitan su pensión en tiempo y forma, como Manuel, que después de 30 años laborando, tramitó su pensión pero lo estafaron: “Contraté una empresa, en internet y me prometieron que tenía que dar arriba de 50 mil pesos, en dos meses recibes tu pensión, me habían dicho que eran como 12 mil pesos mensuales, dije, no está mal. En vez de que fueras 12 mil fueron 2 mil”, señaló Manuel Trejo entre lágrimas y afirmó que le pasó por la cabeza quitarse la vida tras darse cuenta que había sido estafado.

Doña Esperanza afirma que la jubilación la dejó inactiva y deprimida: “Me afectó muchísimo, tengo depresión”, dice entre lágrimas. “Primeramente lo económico, luego uno ya se siente grande, cansado, enfermo. Quiere que todo le hagan, que le acerquen, que los nietos, que se despierta de malas”. Afirma que hoy se ve en el espejo y no se reconoce y ahora que está pensionada, prefiere regresar a trabajar.

Por otro lado, Miriam Carreño sobrelleva su pensión al usarla en medicina y cubrir sus enfermedades: “Tengo fibromialgia hipotiroidismo, me terminé el cartílago de las rodillas, entonces es mucho dolor en el cuerpo”.

Pensionarse es una decisión que debe tomarse con mucha madurez

Pensionarse es una decisión que debe tomarse con madurez, como Manuel, quien lleva trabajando más de 70 años en la industria textil, y, aunque está pensionado, él se siente activo y prefiere seguir trabajando: “Si no servimos, estorbamos en todos lados. Nunca te estorba tener más ingresos, lo puedo seguir ahorrando para abrir nuevos negocios o para viajar que también lo he utilizado”.

En México, tan solo en el año 2020, 7.7% de la población está pensionada y según los expertos, una pensión debe prepararse. Expertos indican que alrededor de 54, 55 años, es importante comenzar a ver esta cuestión.