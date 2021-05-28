Japón alarga estado de emergencia por Covid-19; ¿Juegos Olímpicos tiemblan?

A dos meses de que se encienda el pebetero de los Juegos Olímpicos en Tokio, Japón, el país asiático decidió alargar el estado de emergencia por Covid-19, informó este viernes el ministro Yoshihide Suga.

Dicho estado de emergencia por Covid-19 en Japón afectará a Tokio, la capital del país nipón, y a otras ocho prefecturas, añadió Suga.

Esta medida debía terminar el 31 de mayo, no obstante, se prorrogará hasta el 20 de junio, tan solo con poco más de un mes de diferencia con el inicio de los tan esperados Juegos Olímpicos, mismos que tuvieron que ser pospuestos el año pasado por la pandemia por Covid-19.

En conferencia de prensa, Yoshihide Suga aseguró que las infecciones por Covid-19 van a la baja desde el mes pasado, pero que tomaba esta decisión porque la situación no es predecible aún.

Con esto, el ministro de Japón también informó que analizan si los residentes del país nipón podrán o no asistir a los eventos de los Juegos Olímpicos, pues probablemente sería conveniente tener restricciones sobre el número de personas que presencien los mismos.

Juegos Olímpicos en Tokio, Japón, no tendrán público extranjero

En marzo de este año, se informó que los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020 no permitirían público procedente del extranjero.

Ello tras una reunión virtual entre el Comité Olímpico Internacional (COI), el Comité Paralímpico Internacional (IPC), el Comité Organizador de Tokio de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos (Tokio 2020), el gobierno metropolitano de Tokio y el gobierno de Japón en donde decidieron no poner en riesgo sanitario tanto a asistentes como a atletas.

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¿Cuándo son los Juegos Olímpicos de Tokio?

Se tiene estipulado que los Juegos Olímpicos se lleven a cabo del viernes 23 de julio de 2021 al domingo 8 de agosto.

Los Juegos Olímpicos #Tokio2020 se llevarán a cabo del 23 de julio al 8 de agosto de 2021. pic.twitter.com/Acz4Zylf4u — #Tokio2020 en Español (@Tokyo2020es) March 30, 2020

El mega evento, que estaba planeado para el 24 de julio del 2020, se aplazó el año anterior luego de que Australia y Canadá anunciaron que no participarían en los mismos a fin de cuidar a sus atletas.

Entre las medidas sanitarias que se implementarán están: la aplicación de pruebas PCR a los deportistas, tanto al ingresar al país nipón como durante su estancia; el aislamiento en caso de dar positivo y la salida de la competencia en dichos casos.

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