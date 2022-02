Juez rechaza ordenar que magistrado investigado regrese a sus labores

Un juez federal rechazó levantar la suspensión temporal dictada por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) que impide al magistrado Isidro Avelar regrese a sus labores mientras se le investiga por presunto enriquecimiento ilícito.

El titular del Juzgado Noveno de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, Juan Miguel Ortiz Marmolejo, negó conceder a Avelar Gutiérrez una suspensión definitiva para que pudiera a volver a ejercer el cargo.

En su resolutivo, el juez indicó que no puede otorgar la medida cautelar en beneficio del magistrado suspendido por el CJF porque estaría adelantando un criterio sobre la forma en la que se debe de actuar, lo cual debería suceder hasta la sentencia.

“Su encargo fue suspendido con motivo de un procedimiento administrativo disciplinario, lo que adicionado a lo ya expuesto, denota que no resulta procedente la concesión de la medida cautelar, pues incluso podría generar consecuencias respecto de un procedimiento que no constituye lo reclamado en el presente incidente, o bien, no surtir ningún efecto con motivo de éste, lo que justifica proveer en el sentido apuntado”, señala la resolución.

Autoridades acusan al magistrado Isidro Avelar de enriquecimiento ilícito

Actualmente, el magistrado Isidro Avelar Gutiérrez enfrenta un proceso por enriquecimiento ilícito por 12 millones 20 mil 474 pesos, de acuerdo con una investigación que realizó la Fiscalía General de la República (FGR), por la venta de una casa que tenía en San Pedro Garza García, Nuevo León.

Fue en enero pasado cuando un Tribunal Unitario Especializado en Materia Penal del Estado de México, modificó la medida cautelar de prisión preventiva justificada por la prisión domiciliaria al magistrado Avelar, a quien autoridades estadounidenses y mexicanas relacionaron con actos de corrupción en beneficio del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En 2021 el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) señaló que mantiene una investigación sobre Avelar Gutiérrez por supuestamente dictar sentencias que habrían beneficiado al Cártel Jalisco Nueva Generación y a un exlíder de Los Zetas.

Los oficios con terminación 1351/2019 y 22349 de 11 de julio de 2019, ambos suscritos por el titular de la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas del CJF, exponen que se encuentra en trámite la indagatoria contra Avelar por actos de corrupción relacionados con el narcotráfico.

“El papel del imputado (Isidro Avelar) dentro de la organización se desconoce de momento, es por lo que insiste en que no se trata de algo robusto para fijar el vínculo o la posible relación, aunque sea de manera indiciaria, con dicho Cártel”, señala la documentación.

Giran orden de aprehensión contra el ministro

Según las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), Avelar Gutiérrez incrementó sus percepciones de manera irregular por 12 millones 20 mil 474 pesos mientras se desempeñó como impartidor de justicia en 2011.

Los fiscales que llevan el caso solicitaron a un juez federal una orden de aprehensión, la cual fue otorgada y cumplimentada el 22 de noviembre de 2019. El magistrado fue vinculado a proceso tras no acreditar el origen del dinero que le fue depositado en su cuenta bancaria en 2011.

Tras las indagatorias se reveló además que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ligó al magistrado Avelar con el Cártel Jalisco Nueva Generación y acusó que recibió sobornos de dicha agrupación criminal. Hoy la indagatoria ya está en manos del CJF y la FGR.