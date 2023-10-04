Niegan amnistía a exgobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva

El exgobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva Madrid, sentenciado a 28 años de prisión, no podrá acogerse, de momento, al beneficio de amnistía y obtener de esta forma su libertad, así lo determinó una jueza federal.

Según registros judiciales, la defensa de Villanueva Madrid ya apeló ante un tribunal colegiado la decisión de la titular del Juzgado Sexto de Distrito Especializado en Ejecución de Penas Diana Montserrat Partida quien concluyó que no era viable conceder la amnistía.

“Agréguese a los autos el pedimento del Fiscal de la Federación, por medio del cual, refiere expresar alegatos en relación al recurso de apelación, interpuesto por el Defensor Público Federal del sentenciado contra la determinación de 4 de agosto de este año en donde se calificó como no viable la concesión del beneficio de amnistía, solicitado a favor del sentenciado", señala el acuerdo.

Acusan Mario Villanueva de reunirse con "El Señor de los Cielos"

Mario Villanueva Madrid se encuentra actualmente en prisión domiciliaría en Chetumal acusado de tener nexos con el Cártel de Juárez, y de reunirse en diversas ocasiones con Amado Carrillo Fuentes, “El Señor de Los Cielos”.

Previamente se declaró culpable del delito de lavado de dinero ante la Corte Federal de Distrito para el Distrito Sur de Nueva York donde se le impuso una sentencia de 131 meses de prisión, acreditándole el tiempo que estuvo detenido en México antes de su extradición.

Extraditaron a Mario Villanueva a México para enfrentar acusaciones de nexos con el narcotráfico

Después de pasar seis años en la prisión de Lexington, en Nueva York, el exmandatario estatal fue repatriado para cumplir con la sentencia que tiene pendiente en nuestro país por sus nexos con el crimen organizado.

Aún no hay fecha para que los magistrados que integran el Segundo Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal del Primer Circuito revisen el proyecto que elabore su colega Isidro Jaramillo Olivares y se confirme o revoque la resolución que le negó la amnistía a Mario Villanueva Madrid.