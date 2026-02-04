El Super Bowl 2026, programado para este domingo 8 de febrero, es uno de los eventos deportivos más esperados del año; sin embargo, más allá del espectáculo deportivo, este partido también marcará un hito histórico para la comunidad latina en la NFL. Entre los protagonistas del Super Bowl LX se encuentra Andrés “Andy” Borregales, un jugador de origen venezolano que se encuentra a tan solo un partido de ganar el Vince Lombardi, el trofeo más codiciado del fútbol americano profesional.

Borregales, actual “pateador" de los New England Patriots, ha tenido una temporada impresionante en su año de novato, por lo que ha contribuido de manera significativa al camino de su equipo hacia el Super Bowl; su historia se convierte en una de las más inspiradoras entre los jugadores latinoamericanos en la NFL.

Andy Borregales, el latinoamericano que busca conquistar el Super Bowl LX

Andy Borregales nació el 2 de enero de 2003 en la ciudad de Caracas, capital de Venezuela, y emigró con su familia a los Estados Unidos cuando él tenía apenas dos años. El flamante pateador de los Patriots vivió en Florida y desarrolló su talento en el fútbol americano desde temprana edad.

Borregales jugó fútbol americano universitario con los Miami Hurricanes, en donde se destacó por su precisión como pateador, convirtiéndose en uno de los máximos anotadores históricos del equipo.

¿Cómo llegó Andy Borregales a la NFL?

Durante el Draft de la NFL 2025, fue seleccionado por los New England Patriots en la sexta ronda (con el pick 182), convirtiéndose en uno de los pocos jugadores venezolanos en alcanzar la National Football League.

Durante la temporada 2025, Borregales demostró su calidad con un 84.4% de efectividad en goles de campo, anotando 27 de 32 intentos y sumando 134 puntos, lo que lo llevó al Equipo Ideal de Novatos de la NFL (PFWA All-Rookie Team).

¿Qué significa Andy Borregales para su equipo?

En la postemporada, Borregales resultó clave para que los Patriots aseguraran su pase al Super Bowl LX al convertir puntos decisivos en partidos de la postemporada. Su capacidad para mantener la calma bajo presión ha sido un factor importante en momentos críticos, incluso en condiciones adversas como frío, viento e incluso nieve.

¿Cuántos latinoamericanos han llegado al Super Bowl?

Además de Borregales, la representación latina en el Super Bowl 2026 es notable; jugadores como Christian González (de raíces colombianas) también destacan con los Patriotas de Nueva Inglaterra, mientras que otros latinos como Elijah Arroyo (de raíces mexicanas) participa con los Seattle Seahawks.

Si Borregales logra ganar el Super Bowl 2026, se convertiría en el primer venezolano nacido en su país en alzar el trofeo Vince Lombardi, marcando un momento histórico tanto para la NFL como para la comunidad latina en el deporte; ¿crees que Andrés Borregales ganará el Super Bowl y abrirá las puertas a más talento latino en la NFL?

