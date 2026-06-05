Cae otro de La Barredora: detienen al exdirector de policía estatal de Tabasco

Leonardo Arturo Leyva, exdirector de la policía estatal de Tabasco y parte de la estructura del grupo conocido como La Barredora, fue detenido y encarcelado por el delito asociación delictuosa.

El exfuncionario estuvo preso inicialmente en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas por posesión de armas y drogas pero recuperó su libertad.

Sin embargo, autoridades informaron que el lunes lo aprehendieron nuevamente en Chiapa de Corzo y que ya está en la cárcel de Villahermosa.

Leonardo Arturo Leyva fue brazo ejecutor de Hernán Bermúdez, acusado de comandar a La Barredora, encabezado, presuntamente por Adán Agusto López Hernández.

Hasta el momento, la Fiscalía del Estado no informó cuál es el caso por el que fue detenido, aunque su exjefe Bermúdez también está siendo procesado por asociación delictuosa, además de secuestro y extorsión contra un empresario gasolinero.

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