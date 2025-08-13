El escándalo que vincula al senador de Morena, Adán Augusto López, con su exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, alias “El Comandante H”, sigue escalando en el Senado. La oposición ha dejado claro que no permitirá que este caso de presunta complicidad con el crimen organizado sea olvidado, y lo han catalogado como “el García Luna de la 4T”.

Caso de Adán Augusto y Hernán Bermúdez Requena es “corrupción inaceptable”

Senadores y diputados de oposición han alzado la voz para exigir que se investigue a fondo y se castigue a los responsables. “Nosotros no vamos a quitar el dedo del renglón, caiga quien caiga”, afirmó Manuel Añorve, coordinador de los diputados del PRI. El legislador calificó la situación como “inverosímil”, pues Bermúdez Requena, prófugo de la justicia y presunto líder criminal de “La Barredora”, operaba desde la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno de Tabasco, cuando este era encabezado por Adán Augusto López.

La senadora del PAN, Mayuli Latifa Simón, se sumó a las críticas, señalando que es “inaceptable” que uno de los mayores escándalos de corrupción que ligan a políticos de Morena con el narcotráfico quede en la impunidad.

Escándalo de Adán Augusto es una carga para la relación con Estados Unidos

El caso no solo tiene implicaciones a nivel nacional, sino que también ha comenzado a afectar las relaciones diplomáticas con Estados Unidos. Según la senadora Simón, el gobierno estadounidense ha puesto la mira en varios gobernadores y exgobernadores de Morena por sus presuntos nexos con el crimen organizado. “El caso particular del senador coordinador de Morena es un caso que no debe quedarse a la ligera... Ya estamos cansados de la inseguridad y sobre todo de los posibles vínculos que en este caso el gobierno estadounidense está marcando”, subrayó.

Esta situación representa una “carga costosa” para la presidenta Claudia Sheinbaum, tal como lo expresó el diputado de Movimiento Ciudadano, Pablo Vázquez, quien señaló que la mandataria “tendrá que tomar cartas en el asunto, si es que le está costando en la relación con Estados Unidos”.

Ante este panorama, la oposición hizo un llamado directo a la presidenta para que actúe con firmeza. La senadora Mayuli Latifa Simón le pidió a la presidenta que “se apegue a la legalidad, que se apegue a la Constitución, que se apegue a los principios de derecho y que efectivamente no solape ni tape a nadie, aunque sea de su propio partido”.