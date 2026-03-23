2 mil 700 años de historia: La fecha exacta de la lluvia de estrellas más antigua que cruzará el cielo este 2026

El calendario astronómico de 2026 nos tiene reservado un encuentro con la nostalgia del universo. Se trata de las Líridas, una lluvia de meteoros que ostenta el título de ser la más antigua de la que se tiene registro histórico. Según crónicas chinas que datan del año 687 a.C., este fenómeno ha cruzado el firmamento de manera ininterrumpida, permitiendo que hoy, 2 mil 700 años después, podamos observar los mismos destellos que asombraron a los astrónomos de la antigüedad.

Este fenómeno se produce cuando la Tierra atraviesa la densa nube de escombros dejada por el cometa C/1861 G1 (Thatcher). Aunque el cometa tarda 415 años en completar una órbita alrededor del Sol, los restos que desprende permanecen suspendidos en el espacio, creando este anillo de fuego que interceptamos cada primavera.

¿Cuándo y a qué hora ver el pico máximo?

Para este 2026, los expertos han calculado que el momento de mayor actividad ocurrirá entre la noche del 21 de abril y la madrugada del 22 de abril. Durante este pico, se espera una frecuencia de entre 15 y 20 meteoros por hora. Aunque no es la lluvia más abundante del año (como las Perseidas), las Líridas son famosas por producir "bolas de fuego" brillantes y estelas de gas ionizado que permanecen visibles durante varios segundos.

El próximo evento astronómico que captará la atención de todo un país ya tiene fecha marcada en el calendario.



El 2 de agosto se producirá un eclipse solar que promete transformar el paisaje cotidiano.https://t.co/jUpFw80l27 pic.twitter.com/NjLUSZlZPb — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 18, 2026

La hora ideal para la observación comenzará a partir de las 22:30 horas, una vez que la constelación de Lyra —su punto radiante— se eleve sobre el horizonte nororiental. Sin embargo, el mejor momento será cerca de las 04:00 AM, cuando el radiante esté en su punto más alto y la contaminación lumínica atmosférica sea menor.

Recomendaciones para mirar la lluvia de meteoritos

Para disfrutar de este evento con 2 mil 700 años de herencia, no se requieren telescopios ni binoculares; de hecho, el uso de estos instrumentos limita el campo de visión necesario para captar los trazos rápidos de los meteoros.

