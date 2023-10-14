El eclipse solar del 14 de octubre de 2023,será visible en toda la República Mexicana, pero el nivel de oscuridad que se apreciará variará según el estado en que se observe. Esto se debe a que la fracción del Sol eclipsada por la Luna determinará el grado de oscurecimiento.

En la mayoría del país, el eclipse será parcial, lo que significa que la Luna no cubrirá completamente al Sol. En estos casos, se podrá apreciar un asombroso "anillo de fuego" alrededor del disco solar.

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¿Cuánto oscurecerá en cada estado por el eclipse solar del 14 de octubre?

La Asociación Astronómica del Valle de Toluca, en su cuenta de Facebook, publicó una serie de imágenes ilustrativas de cómo se vería el eclipse solar anular del próximo 14 de octubre.

En las imágenes se aprecia la posición de la Luna sobre el Sol en cada estado y cómo esta varía. Puedes apreciarlos en las imágenes siguientes:

¿En qué estados se verá el eclipse de anillo de fuego del 14 de octubre?

Los estados en los que el eclipse será parcial son:

Aguascalientes - Aguascalientes: 09:29 horas - Fracción del Sol eclipsada por la Luna 68%

Baja California - Mexicali: 08:09 horas - 71%

Baja California Sur - La Paz: 08:21 horas - 56%

Campeche - Campeche: 09:45 horas - 91%

Chiapas - Tuxtla Gutiérrez: 09:47 horas - 79%

Chihuahua - Ciudad Juárez: 09:15 horas - 85%

Ciudad de México (CDMX): 09:36 horas - 70%

Coahuila - Saltillo: 09:25 horas - 80%

Colima - Colima: 09:33 horas - 58%

Durango - Durango: 09:34 horas - 68%

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Estado de México - Toluca: 09:36 horas - 68%

Guanajuato - León: 09:31 horas - 68%

Guerrero - Chilpancingo: 09:39 horas - 64%

Hidalgo - Pachuca: 09:35 horas - 72%

Jalisco - Guadalajara: 09:31 horas 62%

Michoacán - Morelia: 09:34 horas -65%

Morelos - Cuernavaca - 09:37 horas - 68%

Nayarit - Tepic: 08:28 horas - 61%

Nuevo León - Monterrey: 09:25 horas - 82%

Oaxaca - Oaxaca: 09:43 horas - 70%

Puebla - Puebla: 09:38 horas - 71%

Querétaro - Querétaro: 09:33 horas - 69%

Quintana Roo - Chetumal: 10:51 horas - 91%

San Luis Potosí - San Luis Potosí: 0930 horas - 72%

Sinaloa - Culiacán 8:22 horas - 64%

Sonora - Hermosillo: 08:14 horas - 69%

Tabasco - Villa Hermosa: 09:45 - 83%

Tamaulipas - Ciudad Victoria: 09:29 horas - 80%

Tlaxcala - Tlaxcala: 09:37 horas - 72%

Veracruz - Veracruz: 09:39 horas 77%

Yucatán

Zacatecas - Zacatecas: 09:28 horas - 70%

Es importante recordar que nunca se debe mirar directamente al Sol, incluso durante un eclipse. Para observar el eclipse de forma segura, se recomienda utilizar lentes especiales para eclipses o un proyector de sombras.

