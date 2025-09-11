¿Se analiza una declaración de guerra? La OTAN derriba drones rusos en Polonia

La tensión en la guerra entre Rusia y Ucrania alcanzó un nuevo punto crítico este miércoles 10 de septiembre de 2025, cuando aviones de combate de la OTAN derribaron drones rusos que ingresaron al espacio aéreo de Polonia durante un ataque a territorio ucraniano.

Se trata de la primera ocasión desde el inicio del conflicto en 2022 en la que la alianza militar atlántica acciona armamento contra objetivos rusos, lo que marca un precedente de gran relevancia para la seguridad europea.

De acuerdo con fuentes oficiales, cazas polacos y neerlandeses, apoyados por aviones italianos, alemanes y otros recursos de la OTAN, participaron en la operación que frenó la incursión. Para las autoridades de Polonia, el episodio no fue un error técnico, sino una violación deliberada del espacio aéreo polaco.

Polonia asegura estar “más cerca de la guerra que nunca”

Por su parte, el primer ministro polaco, Donald Tusk, explicó ante el Parlamento que, aunque Polonia no está formalmente en guerra, “nunca había estado tan cerca de un conflicto desde la Segunda Guerra Mundial”.

Asimismo, Tusk aseguró que la magnitud de las incursiones no deja dudas: “Cuando uno o dos drones cruzan, podría ser un fallo. Pero en este caso fueron 19 violaciones y es inimaginable que fuera accidental”.

El gobierno polaco calificó lo ocurrido como una “violación sin precedentes”, señalando que la actividad se extendió durante más de seis horas. Además, Varsovia decidió invocar el artículo 4 de la OTAN, lo que obligará a la alianza a reunirse para definir una respuesta política y militar coordinada.

Drones rusos impactaron estas zonas de Polonia

El Ministerio del Interior polaco informó sobre el hallazgo de siete drones derribados y fragmentos de un misil sin identificar, esparcidos en varios puntos del país. En la localidad de Wyryki, uno de los drones impactó contra una vivienda familiar, provocando serios daños materiales, aunque sin dejar heridos.

Otro fragmento fue localizado en Cześniki, cerca de la frontera con Ucrania y Belarús, ampliando la zona de investigación a varios cientos de kilómetros.

Las autoridades destacaron como “única buena noticia” el hecho de que no hubo víctimas mortales en suelo polaco, pese a la magnitud de la ofensiva aérea rusa.

La postura de la OTAN y la Unión Europea

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, subrayó que la respuesta fue “muy exitosa” y que la alianza está lista para defender “cada centímetro de su territorio”. Rutte calificó el hecho como “absolutamente imprudente y peligroso”, aclarando que, aunque aún se evalúa si fue intencional, no puede considerarse un incidente aislado.

La jefa de política exterior de la Unión Europea, Kaja Kallas, consideró que esta fue la violación más grave del espacio aéreo europeo por parte de Rusia desde el inicio de la guerra. Señaló que hay indicios de que fue intencional y advirtió que la ofensiva rusa “se está intensificando, no terminando”.