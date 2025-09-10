Bomba rusa mata a 24 adultos mayores que recibían su pensión en una aldea rural de Ucrania

La guerra en el este de Europa sumó este martes un nuevo episodio trágico. Un ataque con bomba aérea rusa contra el pueblo rural de Yarova, en la región de Donetsk en Ucrania, que dejó al menos 24 personas muertas y 19 heridas, de acuerdo con las autoridades ucranianas. El lugar del bombardeo se encontraba apenas a unos kilómetros de las líneas del frente.

El presidente Volodymyr Zelensky calificó lo ocurrido como un acto “brutalmente salvaje” dirigido contra civiles comunes. “Estos ataques rusos no deben quedar sin una respuesta adecuada del mundo”, declaró, al tiempo que difundió un video que muestra cuerpos sin vida en el suelo, varios de ellos de personas mayores que vestían ropa civil.

Los civiles fueron atacados mientras recibían sus pensiones

Según testigos y funcionarios locales, el ataque ocurrió mientras los habitantes de Yarova se reunían para recibir el pago de sus pensiones. En las imágenes compartidas por Zelensky aparece una furgoneta del servicio postal ucraniano destruida, estacionada frente a un parque infantil, lo que refuerza la denuncia de que los atacantes actuaron contra población indefensa.

Vadym Filashkin, jefe de la administración militar regional de Donetsk, condenó lo sucedido al señalar: “Los rusos atacaron a la gente mientras recibía sus pensiones. Esto no es guerra, esto es puro terrorismo”. Equipos de rescate y personal médico permanecieron varias horas en el área atendiendo a los sobrevivientes.

Ucrania demanda respuesta de sus aliados

Por su parte, el director ejecutivo del servicio postal, Igor Smelyansky, confirmó que el jefe local de la oficina postal resultó herido y fue trasladado al hospital. Ante esto, Smelyansky explicó que la entidad había ajustado sus procedimientos para minimizar riesgos, incluso estacionando las unidades bajo árboles para dificultar su detección. Aún así, el ataque se concretó con consecuencias devastadoras.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Ucrania, a través de su titular Andrii Sybiha, pidió “fuertes respuestas de los aliados” y un incremento de las sanciones internacionales contra Rusia.

“La propaganda rusa asegura que está ‘salvando’ a la población de Donetsk, pero en realidad lanza bombas aéreas sobre civiles que solo acudían a cobrar sus pensiones”, expresó Sybiha.