¿Putin iniciará otra guerra? Polonia activa alerta tras denuncia de drones rusos cerca de su espacio aéreo

La tensión en Europa del Este aumentó este martes luego de que la Fuerza Aérea de Ucrania informara, a través de la aplicación Telegram, la presencia de drones rusos que habrían volado muy cerca del espacio aéreo de Polonia, en específico cerca de la ciudad de Zamosc. El aviso encendió las alarmas en Varsovia, que inmediatamente activó aviones de combate y sistemas terrestres de defensa aérea para proteger sus fronteras.

Polonia eleva su nivel de preparación militar

En una publicación en la red social X, el Comando Operacional de las Fuerzas Armadas Polacas anunció que, entre la noche del 9 y el 10 de septiembre de 2025, Rusia ejecutaría “nuevos ataques masivos contra instalaciones en Ucrania”. Ante ese escenario, Varsovia decidió elevar su nivel de alerta al máximo y preparar a sus fuerzas para una posible respuesta inmediata.

El comunicado detalló que aviones polacos y de países aliados están patrullando activamente el espacio aéreo, mientras que los sistemas de defensa antiaérea y radares de reconocimiento trabajan a plena capacidad. Según las autoridades, estas medidas son de carácter “preventivo” y buscan proteger a los ciudadanos en áreas cercanas a la frontera ucraniana.

Ucrania advierte sobre drones rumbo a Rzeszow

Aunque no se ha confirmado el número exacto de drones, medios ucranianos mencionaron al menos un aparato no tripulado que habría tomado rumbo hacia Rzeszow, ciudad clave en el oeste de Ucrania y cercana a la frontera polaca. La información alimentó la preocupación de que los equipos rusos puedan amenazar infraestructura crítica o incluso entrar en territorio de la OTAN.

Polonia, que en los últimos meses ha reforzado su cooperación con aliados europeos y estadounidenses, considera cualquier incursión como un riesgo directo para su soberanía y seguridad nacional.

❗️Uwaga, w nocy z 9 na 10 września 2025 r. Federacja Rosyjska wykonuje kolejne zmasowane uderzenia na obiekty znajdujące sie na terytorium Ukrainy.



W celu zapewnienia bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej Dowódca Operacyjny RSZ uruchomił wszystkie niezbędne procedury.… pic.twitter.com/fPscFKE7Cx — Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) September 9, 2025

Preocupación por los ejercicios militares de Rusia en Belarús

El clima de tensión se intensifica por los ejercicios militares que Rusia tiene programados en Belarús el 11 de septiembre. Como medida de precaución, el Gobierno polaco ordenó el cierre temporal de su frontera con ese país, reforzando la vigilancia con tropas adicionales.

Varsovia teme que estas maniobras no sean meramente defensivas, sino un pretexto para presionar aún más a los países vecinos que apoyan a Kiev en su resistencia contra la invasión rusa.

Advertencia del presidente polaco sobre Vladimir Putin

En este contexto, el presidente de Polonia, Karol Nawrocki, advirtió que el mandatario ruso Vladimir Putin mantiene la intención de expandir su ofensiva más allá de Ucrania. Durante una conferencia de prensa conjunta en Helsinki con su homólogo finlandés, Alexander Stubb, Nawrocki fue contundente: “No confiamos en las buenas intenciones de Vladimir Putin”.