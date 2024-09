VIDEO: El momento exacto en que Lilly Téllez le regala pañuelos a Fernández Noroña

En la brillante y siempre entretenida saga de todos los días en el Senado mexicano, un nuevo episodio ha capturado la atención: el enfrentamiento entre el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña , y la senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Lilly Téllez.

Todo comenzó cuando Fernández Noroña denunció agresiones físicas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), por lo que la senadora Lilly Téllez le volvió llamar “bellaco” y le regaló unos pañuelos por su “hipersensibilidad”.

La razón por la que Lilly Téllez le regaló pañuelos a Noroña

Lilly Téllez, con su habitual estilo directo le obsequió pañuelos al senador. “Aquí le traigo unos clínex, senador Fernández Noroña”, exclamó. “Para que pueda llevar su ‘hipersensibilidad’ acompañado de unos clínex de calidad”.

La senadora no se detuvo ahí, recordó a sus colegas que no se pueden usar recursos públicos para defender intereses personales. Es un recordatorio refrescante en un mundo donde la ética política a menudo parece estar en pausa.

“La agresión que dice que tuvo, si es que la hubo, no fue al Senado”, enfatizó Téllez con la precisión de un cirujano. “Usted no personifica al Senado; no se perjudica a la institución cuando se increpa a un senador”, sentenció.

Lilly Téllez cuestiona intervención del Senado en “ataques contra Noroña”

La panista cuestionó las declaraciones de Noroña, a quien señaló una vez más como “bellaco”, y reiteró que se encontraba en camino a un evento partidista.

“El fundamento legal de las denuncias que nos lo expliquen, pronto, y qué se expliqué la conducta o los hechos vulneran el patrimonio el ejercicio de facultades y la autonomía de este órgano legislativo, ponga atención Fernández Noroña el artículo 51 de la Ley Orgánica establece que la competencia federal se da siempre y cuando el delito se quiere convenir en ejercicio de funciones.

¿Qué denunció Fernández Noroña en el AICM?

El pasado 20 de septiembre, el actual presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, denunció que sufrió una agresión física e intento de robo de su teléfono celular mientras esperaba en una sala VIP del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

La denuncia la hizo a través de una publicación en su cuenta de X (antes Twitter) con un video en donde aparece el presunto responsable de la agresión dentro de una de las salas de espera de la compañía American Express de la terminal 2 del AICM.