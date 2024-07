AMLO reacciona al atentado contra Donald Trump y lo compara con la muerte de Colosio

Tras el atentado que sufrió en Pensilvania Donald Trump, virtual candidato republicando a la presidencia de Estados Unidos, AMLO inició su conferencia matutina de este lunes 15 de julio con su postura oficial del ataque armado y aprovechó para recordar el asesinato a Luis Donaldo Colosio en México.

El presidente de México calificó como un acto “reprobable” el intento de asesinato en contra de Trump y reflexionó sobre la diferencia entre enemigos y adversarios en la política, pues en ningún momento las personas deben ser vistas como un objetivo a destruir.

“Es algo reprobable, nada que signifique violencia se puede justificar, la violencia es irracional y no ayuda; no resuelve, no beneficia, al contrario, la violencia enrarece el ambiente político y produce miedo, desconfianza”, afirmó Andrés Manuel López Obrador en conferencia.

AMLO condena atentado contra #Trump: "la violencia enrarece el ambiente político (...) es muy inhumana"



AMLO condena el atentado contra Donald Trump en Pensilvania

Posteriormente, afirmó que los discursos en las contiendas electorales no pueden dar pie a la destrucción y reafirmó que México fue uno de los primeros en manifestarse y condenar el atentado que sufrió Donald Trump durante un mitin en Pensilvania.

“En política podemos ser adversarios, pero no enemigos, y en las contiendas nos podemos dar trato de adversarios a vencer, no de enemigos a destruir, por eso condenamos este hecho y sí, fuimos los primeros en manifestarnos posiblemente en todo el mundo, me refiero a autoridades”, señaló AMLO.

Y es que, recién se dio a conocer la noticia del incidente contra Trump el pasado sábado, AMLO escribió en su cuenta de X que “sea como sea, reprobamos lo sucedido al expresidente Donald Trump. La violencia es irracional e inhumana”, por lo que este lunes profundizó en la reflexión.

Sea como sea reprobamos lo sucedido al expresidente Donald Trump. La violencia es irracional e inhumana. — Andrés Manuel (@lopezobrador_) July 13, 2024

AMLO recuerda el asesinato de Colosio tras el atentado de Trump

Finalmente, el presidente de México dijo que era muy lamentable que una persona hubiera muerto durante el mitin, pero destacó que era una fortuna de que el candidato republicano haya salido con vida. Además, aprovechó para recordar que en México ya pasaron por un incidente similar.

“Afortunadamente como no se asesinó al expresidente Trump, sí a otra persona y también al tirador, todo muy lamentable, nosotros ya hemos padecido de estos momentos de mucha incertidumbre y tristeza cuando el asesinato del licenciado Luis Donaldo Colosio”, sentenció.