¿De qué trató la mañanera este lunes 15 de julio de 2024? Resumen minuto a minuto

Este es el minuto a minuto de la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para este lunes 15 de julio de 2024, la cual se llevó a cabo desde Palacio Nacional en la Ciudad de México (CDMX).

¿De qué trató la mañanera de AMLO hoy 15 de julio?

AMLO habla sobre el atentado a Donaldo Trump en Pensilvania

Por el atentado del que fue víctima el candidato presidencial de Estados Unidos, Donald Trump, durante la tarde del sábado 13 de julio, el presidente de México calificó el hecho como “reprobable” y aseguró que “la violencia es irracional y no ayuda, no resuelve, no beneficia”.

Además de recordar que México ya pasó por algo similar con el asesinato de Luis Donaldo Colosio, el mandatario explicó que “la violencia enrarece el ambiente político y produce miedo, desconfianza, además es muy inhumana, porque en política podemos ser adversarios, pero no enemigos”.

AMLO condena atentado contra #Trump: "la violencia enrarece el ambiente político (...) es muy inhumana"



Confirman el aumento a la gasolina

David Aguilar Romero, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), confirmó un incremento en el precio promedio de los combustibles a nivel nacional.

Gasolina regular: 23.90 pesos por litro

Gasolina premium: 25.52 pesos por litro

Diésel: 25.60 pesos por litro.

Gas LP: 19.65 pesos por litro

Gas Estacionario: 10.61 pesos por litro