Para justificar camionetas, ministro de la SCJN acusa a sus antecesores de “llevarse” las anteriores y obras de arte

Lo que empezó como una explicación sobre austeridad, terminó en una guerra de acusaciones al interior del Poder Judicial. Acorralados por las críticas tras gastar millones de pesos en camionetas blindadas que “nadie usará" , los actuales ministros de la Corte señalaron un presunto saqueo de la administración anterior.

Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Órgano de Administración Judicial, realizaron una conferencia de prensa en el Área de Murales para reiterar que no utilizarán los vehículos de lujo, señalar a sus predecesores y justificar un supuesto ahorro en la compra, la cual aún no ha sido transparentada.

Uno de los protagonistas de la polémica fue el ministro Arístides Guerrero, quien lanzó una acusación grave: aseguró que los ministros de la integración pasada no solo se “llevaron” cuatro vehículos, sino también obras de arte.

Durante la conferencia diseñada para calmar las aguas, Guerrero intentó justificar el despilfarro actual atacando el pasado. Sin embargo, cuando la prensa le exigió detalles o pruebas sobre el supuesto robo de arte, el ministro no pudo aportar información que sustentara su señalamiento.

Sobre los cuatro vehículos “desaparecidos”, se aclaró que los ministros en retiro simplemente hicieron válida una opción de compra legal a la que tenían derecho, desinflando la teoría del robo.

La rueda de prensa de la SCJN para aclarar el gasto multimillonario de camionetas de lujo y blindadas |Foto: Ricardo Torres/FIA

Ministros de la SCJN compraron blindaje sin tener amenazas

El segundo golpe a la credibilidad de la Suprema Corte vino con una confesión. Al tratar de explicar por qué compraron 9 camionetas con valor de 2.4 millones de pesos cada una, según lo declarado este lunes, las autoridades administrativas confirmaron un dato:

No existe registro alguno de que los actuales ministros enfrenten situaciones de peligro. Es decir, se autorizó un gasto millonario en protección de alto nivel para funcionarios que, según sus propios reportes, no han recibido amenazas; sin embargo, aseguraron que esta decisión fue porque así está estipulado desde 2010.

El propio ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, señaló que el problema de seguridad al que se refieren son problemas mecánicos o unidades en mal estado; como ejemplo, compartió que en una de sus salidas al interior de la República Mexicana “se rompieron dos rines solo por caer en un bachecito”.

Desconocen por qué no aparecen datos de transparencia:

En la conferencia estuvo presente el presidente de Órgano de Administración Judicial, Néstor Vargas Solano, quien fue el encargado de detallar el supuesto ahorro que pretende tener esta adquisición vehicular, así como en otros rubros, como limpieza, seguridad, software, aire acondicionado y papelería.

Sin embargo, al ser cuestionado sobre el nulo funcionamiento de los portales de transparencia, en particular el de la Plataforma Nacional de Transparencia para tener acceso a los contratos y al concesionario que facilitó esta venta, desconoció el motivo y aseguró que “lo revisarán” y se corregirá la situación.

