¡Lamparean al chofer! Así roban tráiler que circulaba en carretera del Edomex

En Chalco, sujetos armados robaron un tráiler que circulaba sobre la carretera Chalco-Amecameca en el Edomex. Los sujetos viajaban en una camioneta con armas de grueso calibre y llevaban lámparas para deslumbrar a los transeúntes que por ahí circulaban mientras ocurría el robo.

Una persona pudo grabar el momento de terror e inmediatamente metió reversa. Lo que se sabe hasta ahora es que bajaron al chofer y robaron la unidad pesada.

La Fiscalía del Estado de México abrió una carpeta de investigación para dar con los delincuentes que no es la primera vez que roban por esa zona.

#AHORA 🚨I El chofer de un tráiler es asesinado tras resistirse a un asalto a la altura de la caseta de Lomas Verdes, en #Naucalpan, EDOMEX.



🚧Permanece cerrada la autopista #ChamapaLecheria a la altura de #LomasVerdes km 19, con dirección a Toluca.

No es el primer robo en la carretera Chalco-Amecameca

La zona de Chalco forma parte del corredor delictivo del Estado de México, una de las entidades con la mayor incidencia de robo al transporte de carga en el país.

Se han reportado detenciones de bandas criminales, incluyendo casos donde se captura a sujetos mientras descargaban mercancía de tráileres robados, o tras persecuciones y balaceras.

El área es un foco de robo con violencia, que va desde vehículos particulares hasta unidades de carga, con grupos delictivos organizados que incluso han sido vinculados a secuestro exprés de choferes.

Este es el momento en el que sujetos armados disparan contra el operador de un tráiler en un intento de asalto sobre la autopista #ArcoNorte, a la altura del municipio de #Tula.



El chofer se alcanza a percatar que hay un falso retén donde los delincuentes tienen a un camión… pic.twitter.com/UuH1kdybjA — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 15, 2024

Cifras actuales del robo de tráileres en México

El robo al transporte de carga es un problema estructural en México, y el Estado de México se mantiene como la entidad más afectada.

Según datos provenientes de reportes y análisis estadísticos elaborados por empresas de seguridad privada, así como de las cifras oficiales de denuncias recabadas por autoridades federales y estatales:

Se cometen 55 robos de carga al día en promedio en todo el país.

Un alarmante 81% al 84% de los robos al transporte de carga en México se ejecutan con violencia.

El Estado de México y Puebla concentran el mayor porcentaje de robos a nivel nacional (ambos alrededor del 19% del total).

En el primer trimestre de 2025 se reportaron 831 denuncias por robo a transportistas en el Edomex (una cifra que, aunque representa una ligera disminución respecto a años anteriores, sigue siendo la más alta del país).

El costo promedio por evento de robo de carga se estima en más de $1.2 millones de pesos, sin contar las pérdidas por incumplimiento de contratos.

¡Indignante! 😡 Asesinan a trailero tras resistirse a un asalto en la autopista México–Tuxpan, a la altura de #Tulancingo



🎥: @AztecaNoticias / @herreleo pic.twitter.com/xq26jlqgwv — adn Noticias (@adnnoticiasmx) July 29, 2025

Operan con total impunidad

Las bandas de crimen organizado actúan con violencia y utilizan métodos como el deslumbramiento para asegurar los robos de unidades de carga y autos particulares.

A pesar de las múltiples denuncias, las autoridades no han podido dar con los responsables de estos sucesos. Esto lleva ocurriendo desde hace bastante tiempo atrás y tampoco se coloca seguridad que pueda evitar los asaltos.