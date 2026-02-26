Empresarios del centro de Cuernavaca encendieron las alertas tras detectar un nuevo modus operandi que, aseguran, ya ha dejado al menos cinco negocios afectados. De acuerdo con denuncias presentadas ante autoridades locales, ladrones se hacen pasar por indigentes para vigilar establecimientos, identificar vulnerabilidades y posteriormente cometer robos.

La preocupación fue confirmada por David López Jiménez, presidente de la Canaco Cuernavaca, quien explicó que los sospechosos merodean la zona con el pretexto de deambular, pero en realidad observan accesos, cámaras de seguridad y hasta los horarios en los negocios.

¿Cómo operan los falsos indigentes en Cuernavaca?

Según el testimonio de comerciantes, el esquema se repite: Reocrren las calles aparentando situación de calle, “le echan ojo” al local, posteriormente detectan puntos débiles y rutinas, y después de estudiar el sitio, ingresan y desconectan cámaras de seguridad. Finalmente, sustraen objetos de valor o mercancía.

Ladrones se hacen pasar por indigentes en Cuernavaca.



En el centro de Cuernavaca, la delincuencia ha perfeccionado su cinismo; ahora los ladrones utilizan harapos para pasar desapercibidos mientras vigilan los negocios.



Bajo la fachada de personas en situación de calle,… pic.twitter.com/s5DeGWXjfS — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) February 26, 2026

“¿Qué ha pasado? Que con algunos de los negocios nos ha sucedido que, con el pretexto de estar paseando en el entorno, pues espían, revisan el lugar para cometer desde robo hormiga hasta un tema contra el propio local”, declaró López Jiménez. Los afectados reportan pérdidas económicas y daños en sistemas de videovigilancia, lo que complica la identificación de los ladrones que operan en Cuernavaca.

¿Cuántos casos se han denunciado?

De acuerdo con la Canaco Cuernavaca, al menos cinco comerciantes han denunciado atracos con esta modalidad; aunque no se han detallado montos oficiales, empresarios señalan que el impacto es significativo, especialmente para pequeños negocios del primer cuadro de la ciudad.

Hasta el momento, las autoridades municipales no han emitido un informe público con cifras consolidadas, pero confirmaron que ya se investigan las denuncias.

Llamado a reforzar la seguridad en Morelos

El sector empresarial pide mayor vigilancia policiaca, coordinación con cámaras del C5 y campañas de prevención. También recomiendan a los comerciantes:

Revisar periódicamente sus sistemas de seguridad



No subestimar conductas sospechosas



Reportar inmediatamente cualquier acto inusual.

El fenómeno ocurre en un contexto donde el comercio local enfrenta retos de seguridad en Morelos, afectando la confianza y la actividad económica. La pregunta que queda en el aire es clara: ¿cómo proteger a los negocios sin criminalizar la pobreza y garantizando seguridad para todos?