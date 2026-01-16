¿Karma o justicia? Mujer que insultó a policía de CDMX en alcoholímetro le ofrecerá disculpa pública

En septiembre de 2025, las redes sociales nombraron a una mujer como “Lady Cerda” , una conductora que insultó a una policía de la Ciudad de México (CDMX) en un punto de revisión del alcoholímetro.

El video se volvió viral evidenciando la actuación y groserías que la mujer lanzó sobre la oficial que en ese momento también grabó el comportamiento de la mujer.

“Lady Cerda” tendrá que disculparse con policía de CDMX por insultarla en alcoholímetro

La mujer que insultó a la policía capitalina por detenerla en un punto del alcoholímetro después de que diera positivo a la prueba de alcoholemia, deberá pedir una disculpa pública a la oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Este fallo fue determinado por un juez, pero además la mujer no podrá acercarse a la oficial, ni comunicarse por ningún medio electrónico con la afectada.

Conductora tendrá que acudir a un programa de adicciones y pagar 20 mil pesos

No solo ello, sino que también tendrá que presentarse de manera mensual a firmar ante la autoridad judicial determinada y asistir a un programa de adicciones y cubrir la cantidad de 20 mil pesos para reparar el daño.

El fallo del juez se dio luego de que la conductora enfrentó una investigación por discriminación. En el video se observa, a la mujer insultando a la oficial que se encontraba en un operativo del programa “Conduce Sin Alcohol”.

A pesar de la situación y de que la conductora le dijo diversas groserías, la oficial mantuvo la calma y solo la grabó.

La SSC de CDMX informó el 2 de septiembre que la policía, acompañada de sus mandos y de personal de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, acudió a presentar su denuncia en la Fiscalía General de Justicia de la CDMX y ante el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México.

La #SSC informa:



Acompañada de sus mandos y de personal de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, la policía que fue agredida verbalmente en un punto de revisión del Programa #ConduceSinAlcohol, acudió a presentar su denuncia en la @FiscaliaCDMX y ante el Consejo para…

“Lady Racista”, la mujer que insultó a un policía en la Condesa

Este caso se sumó a otros incidentes virales como el de Ximena “N”, bautizada en redes sociales como “Lady Racista”, y quien enfrentó un proceso tras ser grabada y denunciada por actos de discriminación contra un policía de tránsito por una infracción por no pagar el parquímetro.

La institución informó que a pesar de que la mujer violó el Reglamento de Tránsito, y aun cuando no se le sancionó debido a una supuesta enfermedad que padece, agredió verbalmente al policía y al promotor de una empresa responsable de la operación de parquímetros.

Los hechos ocurrieron en la colonia Hipódromo Condesa, de la alcaldía Cuauhtémoc. La mujer, a quien le indicaron los motivos de su falta, la sanción a la que sería acreedora, y el apoyo médico que se le ofreció, arremetió contra el policía de tránsito con palabras despectivas y connotaciones racistas.