Nace “Lady Cerda": Mujer que insultó a policía en alcoholímetro de CDMX ya fue denunciada

Una mujer, apodada en redes sociales como “Lady Cerda”, ya enfrenta una investigación por discriminación, luego de que fuera captada en video insultando y agrediendo verbalmente a una mujer policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX) durante un operativo del programa “Conduce Sin Alcohol”.

La Secretaría de Seguridad informó que, con el respaldo de la institución, la oficial agredida presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General de Justicia (FGJ CDMX) y ante el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación (COPRED) de la Ciudad de México.

¿Qué hizo “Lady Cerda? Así fue el insulto en alcoholímetro de CDMX

El incidente ocurrió la noche del 1 de septiembre en un punto de revisión del alcoholímetro ubicado en el Eje 3 Sur y la avenida Cuauhtémoc, en la colonia Doctores. Todo comenzó cuando la conductora de un vehículo verde dio positivo en la prueba de alcoholemia.

En ese momento, su acompañante, presuntamente identificada en redes como Jesica “N”, descendió del auto y comenzó a lanzar una serie de insultos contra la mujer policía que llevaba el procedimiento, llamándola repetidamente “cerda” y “puerca”. El momento fue grabado y se viralizó rápidamente, generando una fuerte indignación por la agresión verbal.

🚨 URGENTE 🚨



Se solicita ayuda para identificar a la "dama distinguida" que en pleno alcoholímetro decidió estrenar su repertorio de insultos nivel primaria como cerda o perra contra una oficial de @SSC_CDMX que no cayó en un soborno de $500 "Para que les alcanza, para los…

Policía de la CDMX denuncia formalmente a “Lady Cerda”

Tras la difusión masiva del video, la SSC CDMX brindó acompañamiento jurídico a la oficial agredida para que procediera legalmente.

La denuncia no solo se presentó en la Fiscalía capitalina, sino también ante el COPRED, lo que eleva el caso de simples insultos a una investigación formal por presunta discriminación, un delito contemplado en la legislación de la Ciudad de México. Por este motivo, la Secretaría de Seguridad aseguró que dará seguimiento y asesoría a la uniformada durante todo el proceso.

La #SSC informa:



Acompañada de sus mandos y de personal de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, la policía que fue agredida verbalmente en un punto de revisión del Programa #ConduceSinAlcohol, acudió a presentar su denuncia en la @FiscaliaCDMX y ante el Consejo para…

¿Qué sanciones enfrentan la conductora y “Lady Cerda”?

Las dos mujeres involucradas en el incidente podrían enfrentar consecuencias distintas:



La conductora: Por haber dado positivo en la prueba de alcoholemia, se hace acreedora a un arresto inconmutable en el Centro de Sanciones Administrativas ("El Torito"), una multa económica de 6 mil 224 pesos y la reducción de seis puntos en su licencia de conducir.

Por haber dado positivo en la prueba de alcoholemia, se hace acreedora a un arresto inconmutable en el Centro de Sanciones Administrativas ("El Torito"), una multa económica de 6 mil 224 pesos y la reducción de seis puntos en su licencia de conducir. “Lady Cerda": Las sanciones en su contra dependerán del resultado de la investigación que ya realizan la FGJ y el COPRED por el delito de discriminación.

Este caso se suma a otros incidentes virales como el de “Lady Racista”, donde la exposición en redes sociales ha sido clave para iniciar acciones legales contra personas que agreden a la autoridad.