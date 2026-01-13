Un policía de la Ciudad de México (CDMX) y un hombre se agarraron a golpes afuera de la estación San Antonio Abad de la Línea 2 del Metro , ante la mirada de varios testigos.

Los hechos se dieron a conocer a través de un video que fue publicado en redes sociales y en el cual se observa el momento exacto de la riña, muy cerca de la Calzada de Tlalpan.

VIDEO de pelea de policía de CDMX afuera del Metro San Antonio Abad

En la grabación se puede apreciar al oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), del área de Tránsito, y a un hombre con chaleco fluorescente afuera de la entrada a la estación con dirección al Metro Tasqueña.

El policía de Tránsito le propina un golpe al sujeto, quien cae y estando en el suelo, es pateado por el oficial , sin embargo, el hombre casi es atropellado por un automóvil que iba pasando.

La situación parecía que se había detenido, sin embargo, el hombre al levantarse se acerca al policía y lo comienza a agredir. Ambos se agarran a golpes hasta caer juntos.

Segundos después, llegan más elementos de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) para controlar la situación y separarlos, pero uno de los oficiales también patea al hombre, mientras que el golpeado por otro policía.

¿Por qué se peló un policía de CDMX afuea del Metro en la Línea 2?

La riña ocurrió ante la mirada de varios automovilistas, transeúntes, usuarios del Metro, pero nadie, según se observa en el video, se acerca a tratar de detener la pelea.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó más detalles sobre la riña entre un policía de Tránsito y un hombre, ¿pero qué dijo?

Los hechos ocurrieron la tarde del lunes 12 de enero, en la calzada San Antonio Abad, de la colonia Tránsito, en las inmediaciones del acceso a la estación del Metro.

De acuerdo con el reporte de la institución, varios ciudadanos solicitaron el apoyo de un oficial de la Subsecretaría de Control de Tránsito debido a que un sujeto molestaba a las personas, gritaba y decía palabras altisonantes a las mujeres.

Hombre que peleó con policía estaba supuestamente ebrio

El policía le pidió al hombre que abandonara el sitio y siguiera su camino, pero se percató que se encontraba en aparente estado de ebriedad y, al insistirle que se alejara, el hombre se tornó agresivo y le lanzó varios golpes, motivo por el cual repelió las agresiones.

Al apoyo arribaron más policías que resguardan los accesos a la estación del Metro, quienes contuvieron al sujeto que después se puso de pie y comenzó a correr.

Mientras tanto, personal de la Dirección General de Asuntos Internos ya integra la carpeta de investigación correspondiente e identificó al policía que deberá rendir su declaración.