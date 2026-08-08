VIDEO: ¡Policía salva la vida a niño de 3 años que cayó a un lago en Teotihuacán! Aplicó RCP

Un policía salva a un niño y todo queda grabado en video. El hombre se lanzó sin pensarlo a un lago luego de ver a un menor de solo tres años que había caído y ya estaba inmóvil.

El integrante del Servicio de Protección Federal (SPF) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Edgar Domínguez, logró auxiliar al menor de tres años que cayó accidentalmente a un lago ubicado en las instalaciones del Centro de Formación y Capacitación Teotihuacán, en el Estado de México.

VIDEO: Así fue el momento en que un policía rescató a un niño que cayó en un lago

El elemento, quien se desempeña como instructor de la Academia, se percató de que el niño se encontraba en el agua y permanecía inmóvil. Al darse cuenta de que el pequeño estaba en riesgo vital, ingresó de inmediato al lago para rescatarlo y llevarlo a un lugar seguro.

Pero al momento de ponerlo a salvo, el policía constató que el menor no respondía y no respiraba, pues presentaba signos de compromiso respiratorio, por lo que comenzó a aplicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP).

Servir y proteger también es salvar vidas.



Un integrante del @spf_sspc rescata a un menor de tres años que cayó accidentalmente a un lago en el #EdoMex. https://t.co/Fr78ZS2qFl pic.twitter.com/f3HCePT4gY — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) August 7, 2026

Después de varios minutos de maniobras de auxilio y momentos dramáticos que quedaron grabados en video, el niño reaccionó, comenzó a toser y recuperó sus signos vitales.

De manera simultánea, cadetes y personal del Centro solicitaron el apoyo de los servicios médicos de emergencia. Minutos después arribaron paramédicos de la Cruz Roja.

Al valorar al niño, los paramédicos informaron que presentaba hipotermia (cuando el cuerpo pierde calor más rápido de lo normal y la temperatura corporal baja demasiado por haber estado en el agua fría) e hipoxia secundaria por inmersión (falta de oxígeno en el cuerpo y en el cerebro porque entró agua a las vías respiratorias, lo que dificulta respirar bien), por lo que fue trasladado, acompañado de su madre, a un hospital de la zona para recibir atención médica especializada.

