Detienen al hombre que empujó a adulto mayor contra tráiler; provocó su muerte en Monterrey

Un indignante video le está dando la vuelta a las redes sociales por mostrar el momento exacto en el que un sujeto provoca la muerte de un adulto mayor al empujarlo contra un tráiler.

En la grabación se ve a una persona de la tercera edad caminar por la banqueta de la Avenida Ruiz Cortines, en Monterrey, cuando se encuentra con un hombre que al verlo, lo empuja sin aparente razón.

Luego de percatarse de la muerte del adulto mayor, el implicado huye de la escena, pero las investigaciones de las autoridades ya dieron con su paradero y tendrá que enfrentar todo el peso de la ley.

Detienen al hombre que empujó a adulto mayor contra tráiler

Un hombre fue puesto a disposición del Ministerio Público de Monterrey tras ser identificado como el presunto responsable de la muerte del adulto mayor.

El detenido fue identificado como Héctor “N”, de 35 años, y se le acusa de empujar al anciano contra las llantas de un tráiler que circulaba en la Avenida Ruiz Cortines.

🚨 Imágenes sensibles. Investigan si mu3rte de adulto mayor 4rroll4do en Monterrey fue provocada



Un adulto mayor muri0 tras ser 4trop3ll4do por un tráiler en la avenida Ruiz Cortines, en Monterrey, pero el caso dio un giro luego de que cámaras del C4 presuntamente captaran a un… pic.twitter.com/IgPcg0iX2M — EL EDÉN MX 2.0 (@eledenmx20) August 7, 2026

De acuerdo a los primeros reportes de las autoridades de Nuevo León, el sujeto fue localizado la madrugada de este sábado 8 de agosto en calles Diego de Montemayor y Juan Ignacio Ramón, en la zona de Barrio Antiguo.

Una de las claves para su búsqueda fue su mochila, la cual es la que presuntamente portaba el día de la fatídica muerte del adulto mayor, y donde llevaba cinco envoltorios con hierba verde con características similares a la de la mariguana.

Adulto mayor murió tras ser empujado contra las llantas del tráiler

La tarde del jueves 6 de agosto, las autoridades de Monterrey revelaron que un adulto de la tercera edad murió tras ser arrollado por un tráiler que circulaba sobre la Avenida Ruiz Cortines.

Luego de iniciar con las investigaciones correspondientes, se difundió un video donde una cámara de seguridad capta que no fue un accidente, pues fue empujado por el hombre que ahora está detenido.

