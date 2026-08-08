VIDEO| Fue a un cenote y desapareció por 15 días; así encontraron al pescador Erasto Crisanto

Después de 15 días de búsqueda, la incertidumbre terminó para la familia del pescador Erasto Crisanto Valdez. Lo que comenzó con su desaparición en un cenote en los límites de Veracruz y Oaxaca terminó con un milagro que puso fin a la incertidumbre.

Localizan con vida al pescador Erasto Crisanto en un cenote

De acuerdo con las autoridades municipales, el hallazgo ocurrió en una caverna ubicada a más de 100 metros de profundidad, dentro del un cenote localizado en el ejido de San Francisco La Paz, perteneciente al municipio de Santa María Chimalapa.

Para encontrarlo autoridades desplegaron un operativo coordinado por Protección Civil municipal, con labores de búsqueda por tierra, río y aire.

Las autoridades señalaron que los trabajos se mantuvieron durante 15 días con el objetivo de localizar al pescador Erasto Crisanto.

En el operativo participaron la Coordinación Estatal de Protección Civil, la Secretaría de Seguridad Pública y la Secretaría de Marina-Armada de México, además de especialistas que intervinieron en las labores de rescate.

De acuerdo con la publicación del Gobierno Municipal de Uxpanapa, también se conto con la intervención de buzos internacionales, quienes lograron ingresar a las áreas subterráneas de la caverna para realizar el rescate de Erasto Crisanto Valdez.

Las autoridades señalaron que el operativo fue resultado de la colaboración entre los tres niveles de gobierno y especialistas.

Estado de salud del pescador localizado con vida después de 15 días de desaparecido

Respecto al estado de salud del pescador, se informó que permanecerá bajo reserva hasta que los especialistas y el cuerpo médico que lo atiende determinen lo ocurrido.

Con la localización de Erasto, su familia podrá estar con él después de haber desaparecido por 15 días en un cenote.

