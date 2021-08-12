Lago Poopó, en Bolivia, se seca por el cambio climático

El Lago Poopó, el segundo más grande de Bolivia, se secó debido al cambio climático y ahora luce como un desierto, a pesar de que hace unos años ayudaba a los habitantes locales a pescar y cultivar a lo largo de su orilla.

De acuerdo con agencias internacionales, científicos temen que el Lago Poopó, en Bolivia, continúe seco porque consideran improbable que pueda ser rellenado debido al clima cálido y seco donde está ubicado.

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El Lago Poopó está ubicado en el departamento occidental de Oruro, en Bolivia, el cual fue en antaño una fuente de vida para los habitantes locales, quienes pescaban en sus abundantes aguas y cultivaban a lo largo de su litoral. Sin embargo, ahora no queda rastro de lo que algún día fue.

Ya no es un lago funcional. Un lago que se seca con demasiada frecuencia ya no es funcional para la fauna, la flora y la biodiversidad, dijo Jorge Molina, investigador de la Universidad Mayor de San Andrés.

Los científicos dicen que el Lago Poopó, que se extiende a lo largo del altiplano en Bolivia, ha sido víctima de décadas de desviación de agua para las necesidades regionales de riego, así como por el cambio climático, lo que ha provocado que su recuperación sea cada vez más improbable.

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Lago Poopó, el segundo más largo de Bolivia

De acuerdo con los científicos y habitantes locales, el Lago Poopó es el segundo más grande de Bolivia detrás del Titicaca, y destacaba por ser poco profundo. Sin embargo, su situación empeora año tras año.

Valerio Rojas, quien una vez se ganó la vida pescando en el Lago Poopó, dijo a una agencia internacional que los ancianos del pueblo en Bolivia cuentan que el lago se recarga cada 50 años, pero al mirar a través del desierto de sal reseco y bordeado de blanco que queda, tienen sus dudas.

La sequía por el cambio climático también está alejando a las comunidades que alguna vez vivieron a lo largo del Lago Poopó debido a que no hay agua “y no hay más vida”, contó Benedicta Uguera, una mujer indígena que una vez crió ganado en una isla en el lago.

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