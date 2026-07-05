HISTÓRICO triunfo de Isaac del Toro en el Tour que motiva a México frente a Inglaterra

El ciclismo mexicano ha escrito una de sus páginas más gloriosas en la historia de este deporte. Este domingo 5 de julio, el joven prodigio de Ensenada, Isaac del Toro (UAE Team Emirates XRG), paralizó los corazones de millones de aficionados al conquistar de forma monumental la segunda etapa del Tour de Francia 2026, un logro sin precedentes que marca su primera victoria en la prestigiosa ronda gala.

💪 A masterful final kilometre from the formidable duo of @TeamEmiratesUAE and a stunning first victory for Isaac Del Toro!



💪 Un dernier km maitrisé par le duo de choc d' @TeamEmiratesUAE et une éclatante première victoire pour Isaac Del Toro ! #TDF2026 | @Continental_fr pic.twitter.com/7wcrauTavk — Tour de France™ (@LeTour) July 5, 2026

La exigente jornada de 168.5 kilómetros, efectuada entre Tarragona y la mítica cima de Montjuïc en Barcelona, se definió bajo una estrategia magistral de la escuadra emiratí. Del Toro cruzó la línea de meta fundido en un abrazo de victoria con el actual monarca del ciclismo mundial, Tadej Pogačar, firmando un espectacular e histórico 1-2 para su equipo en tierras catalanas.

¿En que categorías se colocó Isaac del Toro de líder?

El impacto del triunfo del mexicano no se limitó únicamente a alzar los brazos en la meta. Con esta soberbia actuación, Isaac del Toro dio un golpe de autoridad en la clasificación general y se adueñó del codiciado maillot blanco que distingue al líder de los jóvenes. Esto fue posible luego de que el pedalista español del Lidl-Trek cediera valiosos 3 segundos en los metros finales, lo que sumado a las bonificaciones por la victoria, le arrebató la primera posición de dicha categoría.

Por si fuera poco, el ciclista bajacaliforniano también tomó posesión del maillot verde, consolidándose provisionalmente como el líder absoluto de la clasificación por puntos. Mientras tanto, en la lucha por la cima de la tabla general, el danés Jonas Vingegaard logró sortear los ataques del UAE Team Emirates y retuvo en sus manos el maillot amarillo que lo acredita como el líder de la carrera. Issac del Toro se coloca en la cuarta posicion en la general.

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Tras el baño de gloria en la capital catalana, la caravana del Tour no da tregua. La acción continuará de inmediato con las siguientes coordenadas del mapa oficial: