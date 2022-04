Ley Minera no tuvo análisis económico; es caro explotar litio: PAN

Santiago Torreblanca, diputado del PAN, aseguró que la reforma a la Ley Minera para nacionalizar el litio no tuvo un estudio económico, ya que consideró que explotar este mineral es caro.

En entrevista para Esqueletos con Irving Pineda, el legislador del PAN aseguró que además del análisis económico, la Ley Minera que ya se publicó en el Diario Oficial de la Federación ( DOF ), permite que solo el Estado pueda explotar el litio, sin embargo, dijo que además de costoso es tardado.

Aunque no precisó el número de concesiones otorgadas para la explotación del litio, dijo que eran pocas por esas mismas razones.

Vamos a crear un organismo del Estado que ya le vamos a poner Litiomex y va a ser el Estado el único que explote el litio, el problema es que explotar el litio es carísimo y tardadísimo.

El diputado del PAN también dijo desconocer cuánto necesita el Estado invertir en la exploración de yacimientos de litio.

“Le vamos a estar metiendo, yo no sé si 50, 100 mil billones de pesos, no lo dicen porque no hay análisis económico. En los próximos tres años para ver si en los próximos seis o siete años sacamos algo de litio”.

El legislador consideró que luego de que se aprobó la Ley Minera , las concesiones que se otorgaron se retiran y el Estado deberá pagar indemnización a particulares que las tenían, aunque dijo, aún estaban en fase de exploración de yacimientos de litio.

“Se eliminan, no son muchas y estaban en fase de exploración, va a tener que pagar el Estado la indemnización, lo que haya gastado la empresa, el Estado va a tener que pagar”.

Añadió que otro motivo por el que explotar este mineral es caro es que se debe de triturar las arcillas que se encuentran en lugares como México, a diferencia de Chile o Argentina que tienen en sales y es más fácil su explotación.





“Más aquí porque lo tenemos en arcillas o está en sales o en arcillas, en sales es más o menos facilón, acá tenemos que triturar la piedra, purificarla y a ver cuánto litio sale mezclado con otros metales, sale carísimo”.

El legislador del PAN también dijo que México no es potencia mundial en este mineral, por lo que consideró que no fue buena idea copiar este modelo. En cambio, consideró que lo más idóneo es tener un modelo de rondas petroleras en la que el Estado otorga una concesión particular, encargado de invertir, ya que en caso de perder solo lo afecta a él y si sí hubo, es mexicano y se reparte el dinero al particular.