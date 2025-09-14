¿Dónde sí y dónde no habrá Ley Seca en la CDMX durante el Grito de Independencia 2025?

Existen muchas dudas sobre si habrá Ley Seca en la Ciudad de México durante las fiestas patrias 2025, ya que cada año las restricciones cambian según lo determinen las autoridades locales.

En esta ocasión, la Gaceta Oficial de la CDMX ya publicó las disposiciones, y aquí te contamos a partir de qué hora se suspende la venta de bebidas alcohólicas y en qué zonas aplicará.

¿Qué alcaldías CDMX aplicarán Ley Seca en las fiestas patrias 2025?

De acuerdo con la edición publicada el 5 de septiembre de 2025, únicamente la alcaldía Tláhuac tendrá Ley Seca durante los días 15 y 16 de septiembre.

Esto significa que, de las 00:00 horas del lunes 15 hasta las 24:00 horas del martes 16, no estará permitida la venta de alcohol en establecimientos como:



Vinaterías

Tiendas de abarrotes

Supermercados

Tiendas departamentales

La disposición no será absoluta: los restaurantes y comercios que cuenten con autorización para vender alcohol al copeo junto con alimentos preparados (no solo botana) podrán hacerlo únicamente dentro de los horarios permitidos en su licencia.

Fechas adicionales de Ley Seca en Tláhuac, CDMX

Además de los días oficiales de las fiestas patrias, en la alcaldía Tláhuac también se establecieron restricciones específicas por celebraciones locales en pueblos y colonias:



Del 17 al 24 de septiembre: Pueblo de San Pedro Tláhuac.

Del 27 al 30 de septiembre: Pueblos de Santa Catarina y Yecahuitzotl.

27 y 28 de septiembre: Colonia Zacatenco de San Francisco Tlaltenco.

29 de septiembre: nuevamente en colonias del Pueblo de San Pedro Tláhuac.

¿A qué hora dejan de vender alcohol en CDMX por la Ley Seca 2025?

Los comercios ubicados en Tláhuac deberán suspender la venta de bebidas alcohólicas desde las 23:59 horas del domingo 14 de septiembre. La prohibición entrará en vigor a las 00:00 horas del lunes 15 y concluirá en el último minuto del martes 16 de septiembre 2025.

Con estas medidas, el gobierno capitalino busca garantizar un ambiente más seguro durante las celebraciones de la Independencia de México 2025 en la Ciudad de México.