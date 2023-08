Expolicía estuvo presa tras matar a su agresor e impulsó la Ley Alina: ¿De qué se trata?

El pasado 25 de agosto, el Congreso de Baja California aprobó la Ley Alina, una iniciativa impulsada e inspirada en el caso de Alina Mariel Narziso Tehuaxtle, expolicía de Tijuana que fue violentada por su expareja y quien, tras ser ahorcada y estar amenazada a punta de pistola, actuó en defensa propia y le disparó en cuatro ocasiones.

Por este hecho ocurrido en 2019, un juez dictó sentencia de 45 años en su contra. Tras más de tres años en prisión, Alina fue puesta en libertad el pasado 24 de mayo, luego de que el Tribunal Superior de Justicia consideró que actuó en legítima defensa, además de que su anterior juez fue sancionado tras actuar sin perspectiva de género.

Desde entonces, Alina Narziso se convirtió en activista e impulsó la “Ley Alina”, una iniciativa a la legítima defensa en Baja California en pro de las mujeres, motivo por el que el equipo de Hechos AM se contactó con la joven para que explicara a todo México de qué trata esta histórica reforma.

¿Qué es la Ley Alina que se aprobó en Baja California?

La Ley Alina tiene el objetivo de que se considere como “legítima defensa” los casos de las mujeres que son víctimas de violencia, principalmente por sus parejas, y que como reacción llegan a provocar lesiones e incluso el homicidio, con el objetivo de que no sean condenadas penalmente sin tomar en cuenta el contexto de violencia de género en el que estaban sometidas.

“Esta ley busca que se vea el contexto de un hecho. El artículo 23 habla de que se vea el contexto y no se fijen solamente en el hecho, como la Fiscalía hizo en mi caso. A ellos no les importó que yo, en primera instancia, fuera víctima. Me tomaron como una agresora y presunta responsable”, expresó Alina en entrevista con Hechos AM.

Para explicar mejor esta situación, la activista, quien pasó tres años en prisión, dio a conocer que actualmente se encuentra lidiando con un amparo impulsado por la familia de su expareja, Luis Rodrigo, pues “no terminan de entender que la cuestión de perspectiva de género busca equidad ante la desigualdad que hay”.

El caso de Alina Narziso llegó a las principales esferas de Baja California hasta que se aprobó la “Ley Alina”

“Por ejemplo, la cuestión de fuerza: cuando él me está ahorcando, yo no tengo la suficiente fuerza para ahorcarlo y que la legítima defensa sea equivalente. Cuando él me apunta con un arma, yo no tengo otra para que estuviéramos en igualdad. Justamente eso es lo que busca, equilibrar por medio de la justicia estas desigualdades de género que existen entre el hombre y la mujer” Alina Narziso para Hechos AM

¿Cómo identificar la violencia de género?

Alina Narziso fue muy puntual en exhortar a las autoridades que es necesaria la concientización e informar a las mujeres para aprender a identificar la violencia de género en casa.

“Es complejo identificar que estás en un círculo de violencia. Yo, que era policía y que identificaba ese círculo en otros hogares, no lo podía ver en mi propia casa, porque estás completamente envuelta”, explicó Alina Mariel.

22 VOTOS A FAVOR PARA #LeyAlina 💜

QUERIDA Alina 👊🏼GRACIAS por tu valentía y amor a ti misma, eres unajoven que inspira y que gracias a tu formación, usaste las herramientas para DEFENDER ☝🏼 TU VIDA! Presentar esta iniciativa para mi ha sido un honor, acompañar y luchar juntas 🌹 pic.twitter.com/FYx3NVVZ5m — Michel Sánchez Allende (@michelsanchezbc) August 25, 2023

Posteriormente explicó cómo se pueden empezar a localizar este tipo de agresiones: “Desde ese momento en que te alzan la voz de manifestarte algo que no les agrada… en mi caso lo manejaban con violencia estética, como el hecho de que te diga que no te maquilles, que no te arregles, eso también es violencia”.

“Igual esta temática de la ‘toxicidad’ que se ha normalizado tanto, ahí también entra: el hecho de que te revisen el teléfono, que te diga que no puedes hablar con esta persona, eso también está mal. No debería de ser y es como se inicia”, sentenció al respecto.

Por el momento, la Ley Alina entra en vigor solamente en Baja California, pero la expolicía aseguró que ya se han acercado personas de otras entidades para tratar de llevar la iniciativa a varios estados de México, por lo que se trata de un primer paso en busca de favorecer a las mujeres que sufren agresiones en violencia de género y que han tenido que actuar para defenderse.