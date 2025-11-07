Rescatan con vida al hijo del alcalde de Ojocaliente tras casi cinco meses secuestrado en Zacatecas

La madrugada de este jueves 6 de noviembre, fuerzas estatales y federales lograron rescatar con vida a Joshua Zambrano Hernández, hijo del alcalde de Ojocaliente, Juan Manuel Zambrano Jiménez, quien había sido privado de la libertad desde el pasado 9 de junio.

Aseguran que el rescate fue resultado de un operativo de inteligencia y coordinación entre corporaciones de los tres niveles de gobierno, realizado en la región de Villanueva, Zacatecas, particularmente en las comunidades El Jagüey y El Molino.

De acuerdo con el secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, la acción se llevó a cabo durante la madrugada, mientras que el secretario de Seguridad Pública, Arturo Medina Mayoral, informó que el despliegue comenzó a las 5:00 de la mañana con la participación de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, la Policía Estatal y la Policía de Investigaciones Especializadas en Delitos de Alto Impacto.

Como resultado de una operación de inteligencia y coordinación interinstitucional, las Fuerzas de Seguridad informaron la localización con vida de una persona privada de la libertad, identificada como Joshua Zambrano Hernández.https://t.co/sDn3fZPiDb pic.twitter.com/19PGxRB6Te — @ssp_zac (@SSP_Zac) November 6, 2025

Durante el rescate del hijo del alcalde de Ojocaliente se desató un enfrentamiento

Durante el recorrido por la zona, las fuerzas de seguridad fueron atacadas por civiles armados, lo que derivó en un enfrentamiento. Sin embargo, los uniformados lograron repeler la agresión y reducir a uno de los atacantes, un hombre que hasta el momento no ha sido identificado.

En medio del operativo, Joshua Zambrano pidió ayuda a los agentes, quienes de inmediato lo pusieron bajo resguardo y lo trasladaron para recibir atención médica. Las autoridades informaron que presentaba deshidratación, pero su estado de salud es estable.

El titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ), Cristian Paul Camacho Osnaya, confirmó que Joshua permanecía bajo vigilancia constante de sus captores y que, tras el rescate, ya se encuentra con sus padres y familiares directos.

Josua Jafet Zambrano Hernández, hijo del alcalde de #Ojocaliente, fue localizado con vida luego de más de 4 meses de haber sido reportado privado de la libertad. pic.twitter.com/FjmZrOueKk — TV Azteca Zacatecas (@TVAztecaZac) November 7, 2025

Zacatecas mantiene operativos en la región

Las autoridades estatales informaron que los operativos de seguridad continuarán activos en la zona de Villanueva como parte de la estrategia para contener la violencia y desmantelar grupos criminales que operan en la región.

El caso de Joshua Zambrano había generado preocupación entre la población y autoridades locales, pues representaba uno de los secuestros más mediáticos de los últimos meses en Zacatecas. Su liberación devuelve un respiro a su familia, que durante casi cinco meses mantuvo la esperanza de volver a verlo con vida.