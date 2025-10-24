Madre recibe mensajes pidiéndole 400 mil pesos por su hijo secuestrado en CDMX

Un menor de edad fue víctima de secuestro en la Ciudad de México (CDMX) y su madre recibió un mensaje intimidatorio para que lo dejaran en libertad, no obstante, la víctima fue rescatada y un presunto implicado fue detenido.

La víctima era un niño de 10 años a quien privaron de la libertad para llevarlo a una casa en el Estado de México (Edomex), donde un presunto implicado fue localizado.

Madre de menor secuestrado recibió mensajes para exigirle rescate

Información de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX indica que el 19 de octubre la madre del menor denunció que le enviaron mensajes de extorsión en los que le exigían un pago de 400 mil pesos a cambio de la libertad de su hijo.

Ante ello, personal de la Unidad Especializada de Combate al Secuestro (UECS) implementó acciones de negociación y control de riesgo para proteger al menor.

Niño iba secuestrado en un taxi que salió de CDMX

Cámaras de videovigilancia del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) permitió establecer que el menor abordó un taxi en compañía de un hombre en la colonia Guerrero, alcaldía Cuauhtémoc, y que el trayecto continuó hacia el Estado de México.

El 22 de octubre se desplegó un operativo en Zacango, donde se rescató a la víctima y se detuvo en flagrancia a Marco “N”, quien fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente.

Tras su localización, el menor recibió atención médica y psicológica inmediata y fue entregado a su madre, garantizando su protección integral y el interés superior de la niñez.

“La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) rescató a un menor de 10 años víctima de secuestro y lo reunió con su madre este miércoles 22 de octubre. Durante el operativo, agentes de la Policía de Investigación (PDI), en coordinación con elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), detuvieron en flagrancia a Marco “N”, probable responsable del delito”, informó la institución este 23 de octubre de 2025.