Localizan con vida a transportista secuestrado en Edomex y cae “El Moto”

El transportista Fernando Galindo Salvador, visto por última vez el pasado 30 de octubre en el municipio de Jilotepec, Estado de México (Edomex), fue encontrado con vida luego del bloqueo de sus compañeros para exigir su localización.

Integrantes de la Alianza de Autotransportistas Autónomos de la República Mexicana A.C. convocaron a miles de conductores a movilizarse para exigir a los tres órdenes de gobierno la localización con vida de su compañero y garantías reales de seguridad para el gremio.

Capturan a presunto implicado en secuestro de transportista

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó este martes 4 de noviembre de 2025 que Fernando Galindo Salvador fue localizado con vida y en aparente buen estado de salud.

El señor, por quien se emitió una ficha de búsqueda, fue privado de la libertad en el ejido de San Lorenzo Octeyuco.

Durante el operativo para encontrarlo fueron detenidos tres sujetos, entre ellos Nery "N" alias "El Moto", identificado como integrante La Familia Michoacana.

Este sujeto presuntamente es el encargado del grupo de alinear a taxistas en los municipios de Jilotepec, Soyaniquilpan y Acambay, por lo que privaba de la libertad a sus líderes.

La #FiscalíaEdoméx informa que, como resultado de actos de investigación fue localizado con vida y en aparente buen estado de salud F.G.S., a quien privaron de la libertad el pasado 30 de octubre en el municipio de Jilotepec, Estado de México.



En el marco de las acciones para su… pic.twitter.com/8SfMpFV1tt — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) November 5, 2025

Localizan con vida a líder de transportistas ‘levantado’ en Edomex

No es la primera vez que un líder transportista es privado de la libertad en el Estado de México. Bernardo Aldana Becerril, líder de transportistas de la Alianza de Autotransportistas, Comerciantes y Anexas de México (ACME) fue llevado contra su voluntad varios días y luego localizado con vida.

La desaparición de este líder sindical movilizó al gremio y más transportistas bloquearon la México-Querétaro.

El bloqueo de transportistas comenzó ayer 23 de julio. Los manifestantes exigían la aparición con vida de Bernardo Aldana.

#SecretaríaDeSeguridad Informa | Fue localizado el coordinador del sindicato ACME, quien fue privado de la libertad. El hallazgo ocurrió la madrugada de hoy en el municipio de #Soyaniquilpan y es en respuesta a trabajos de inteligencia e investigación.



La labor de búsqueda se… pic.twitter.com/wuQCj5uCBM — Cristóbal Castañeda (@Mtro_CCastaneda) July 24, 2025

Los manifestantes expresaron que no permitirán "que se normalice la desaparición forzada, ni que el transporte siga siendo blanco de extorsiones y amenazas", por lo que pidieron la intervención de las fuerzas de seguridad.

Bernardo Aldana, coordinador de ACME en Jilotepec, habría sido privado de su libertad por negarse a ser extorsionado, de acuerdo con el propio sindicato.

"Nuestro compañero Bernardo Aldana, coordinador de ACME en Jilotepec, quien fue privado ilegalmente de su libertad este día por sujetos fuertemente armados al negarse a ser extorsionado", informó el 22 de julio de 2025.