“Fueron atacados cobardemente": Transportistas denuncian desapariciones y represión durante bloqueo de Tlaxcala

La protesta nacional de transportistas y agricultores, que buscaba soluciones a la inseguridad en los caminos de México, habría sufrido represiones en el estado de Tlaxcala. Integrantes de la ANTAC denunciaron que, durante la movilización de este inicio 6 de abril, fueron víctimas de ataques que escaló de los empujones a las detonaciones de arma de fuego.

El gremio asegura que la respuesta oficial no fue el diálogo, sino la fuerza bruta por parte de policías para silenciar sus reclamos pacíficos.

Transportistas denuncian uso de armas de fuego durante bloqueo en Tlaxcala

Según el testimonio de los manifestantes, los elementos de seguridad de Tlaxcala utilizaron armas de fuego y propinaron golpizas a quienes mantenían los bloqueos.

El gremio sostiene que se trataba de una protesta legítima por el incumplimiento de las autoridades para reforzar la seguridad en las vías, donde los robos y extorsiones son diarios.

Transportistas denuncian desaparición de compañeros en Tlaxcala

La denuncia más crítica de los transportistas es la desaparición de varios de sus compañeros tras el choque con la policía estatal. La ANTAC señaló directamente que no tienen noticias sobre el paradero de Emigdio Taboada y otros integrantes del movimiento.

Ante esta situación, los transportistas responsabilizaron a la administración de Tlaxcala por la integridad física de los desaparecidos y exigió su presentación inmediata con vida ante las instancias correspondientes.

Transportistas exigen investigación y cese al fuego

En su pronunciamiento, la ANTAC solicitó de manera inmediata el cese de cualquier acto de represión contra los sectores campesino y transportista. Asimismo, pidieron que se inicie una investigación exhaustiva e imparcial para sancionar a quienes ordenaron y ejecutaron el ataque contra los manifestantes.

Para los transportistas, la "criminalización de la lucha" es un retroceso que no garantiza la libertad de expresión ni la protesta social en el estado.

¿Por qué transportistas realizan bloqueos?

El bloqueo que originó el conflicto es parte de una movilización nacional motivada por el hartazgo del sector ante la violencia en las carreteras de México. Los transportistas señalan que, a pesar de las promesas de las autoridades para combatir la delincuencia, no ha habido avances reales.

Argumentan que la falta de interés del Gobierno para frenar la ola de violencia y las desapariciones en las rutas comerciales los obligó a tomar las calles.

Transportistas se mantendrán firmes ante situación en Tlaxcala

El gremio advirtió que los hechos ocurridos en Tlaxcala no quedarán impunes y que la unidad de los transportistas se mantendrá firme a nivel nacional.

Aseguraron que las molestias ocasionadas por los bloqueos son temporales, pero que buscan soluciones permanentes a un problema que pone en riesgo sus vidas todos los días.