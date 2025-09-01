¿Te prometen una pensión rápida? Así puedes evitar la estafa bancaria que afecta a adultos mayores en México
Con la promesa de “acceder rápidamente a una pensión”, los estafadores roban los datos personales y bancarios de miles de mexicanos, pero ¿cómo protegerte?
En México, los adultos mayores son los más propensos a caer en estafas, por ello, es importante mantenerse informado sobre el modus operandi de los fraudes bancarios que existen en el país, pero ¿cómo funciona la estafa del ‘acceso rápido a las pensiones'?
Con promesas falsas, los estafadores, engañan a las víctimas, robando sus datos personales y hasta su dinero.
¿En qué consiste la estafa del ‘acceso rápido a la pensión’?
¡No caigas en trampas! La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) explica que estas estafas comienzan con la promesa de ayudarte a “acceder antes a tu pensión”.
Los delincuentes piden comisiones o datos personales sensibles para comenzar con los trámites y puedas acceder a tu pensión fácilmente; sin embargo, todo es una mentira.
Una vez que otorgues tus datos personales o deposites dinero, las personas desaparecerán con toda tu información.
🔔 ¡𝐂𝐮𝐢𝐝𝐚𝐝𝐨! si alguien te ofrece adelantar el pago de tu PENSIÓN a cambio de dinero o datos personales, es 𝐅𝐑𝐀𝐔𝐃𝐄.— CONDUSEF (@CondusefMX) August 30, 2025
👥 Ante cualquier duda, acude a la CONDUSEF.#𝐀𝐥𝐭𝐨𝐀𝐥𝐅𝐫𝐚𝐮𝐝𝐞 #𝐀𝐝𝐮𝐥𝐭𝐨𝐬𝐌𝐚𝐲𝐨𝐫𝐞𝐬 pic.twitter.com/9C2cE419uf
Consejos para no caer en estafas bancarias en México
Te compartimos algunas medidas de seguridad para proteger a los adultos mayores y otros mexicanos de las estafas bancarias que existen en nuestro país.
- Explícales que no deben compartir datos personales o bancarios por mensaje, llamada o correo; los bancos no suelen pedir ese tipo de información.
- Verifica las “llamadas sospechosas"; cuelga y llama directamente al número de empresa o familiar.
- Utiliza contraseñas seguras que incluyan letras, números y símbolos; deben ser diferentes para cada cuenta.
- Desconfía de las personas que conoces a través de redes sociales o en línea y que te piden dinero.
- Desconfía de los mensajes que dicen que ganaste algo, sobre todo, si no participaste en algún tipo de concurso.
⚠️Cuidado⚠️ La #PolicíaCibernética de la #SSC ha detectado que las y los #AdultosMayores pueden ser más vulnerables a #Fraudes en línea por no estar familiarizados con las aplicaciones tecnológicas o la información en internet.— SSC CDMX (@SSC_CDMX) May 28, 2025
Por ello, brinda las siguientes recomendaciones… pic.twitter.com/GcruNPCBeB
¿Qué hacer si fuiste víctima de estafa en México?
Si fuiste víctima de estafa en México, es necesario acudir al Ministerio Público para levantar una denuncia, o llama al “088" de la Guardia Nacional parfa levantar el reporte. Recuerda que si quieres levantar una denuncia, necesitas los siguientes documentos:
- Nombre de la persona que denuncia o del representante.
- Domicilio o medio para recibir notificaciones de la persona que denuncia.
- Relación de hechos en que se basa la denuncia y elementos para comprobarla.
- Datos y ubicación de la persona a la que se denuncia.
- Firma del denunciante o huella digital
Si fuiste víctima de extorsión les recomendamos guardar las capturas de estos datos para realizar una denuncia. Si necesitas orientación comunícate al (55) 52426489 o escríbenos a cibernética pdi@fgjcdmx.gob.mx pic.twitter.com/1keZe4hZfS— Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) August 13, 2023