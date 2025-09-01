¿Te prometen una pensión rápida? Así puedes evitar la estafa bancaria que afecta a adultos mayores en México

En México, los adultos mayores son los más propensos a caer en estafas, por ello, es importante mantenerse informado sobre el modus operandi de los fraudes bancarios que existen en el país, pero ¿cómo funciona la estafa del ‘acceso rápido a las pensiones'?

Con promesas falsas, los estafadores, engañan a las víctimas, robando sus datos personales y hasta su dinero.

¿En qué consiste la estafa del ‘acceso rápido a la pensión’?

¡No caigas en trampas! La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) explica que estas estafas comienzan con la promesa de ayudarte a “acceder antes a tu pensión”.

Los delincuentes piden comisiones o datos personales sensibles para comenzar con los trámites y puedas acceder a tu pensión fácilmente; sin embargo, todo es una mentira.

Una vez que otorgues tus datos personales o deposites dinero, las personas desaparecerán con toda tu información.

🔔 ¡𝐂𝐮𝐢𝐝𝐚𝐝𝐨! si alguien te ofrece adelantar el pago de tu PENSIÓN a cambio de dinero o datos personales, es 𝐅𝐑𝐀𝐔𝐃𝐄.

👥 Ante cualquier duda, acude a la CONDUSEF.#𝐀𝐥𝐭𝐨𝐀𝐥𝐅𝐫𝐚𝐮𝐝𝐞 #𝐀𝐝𝐮𝐥𝐭𝐨𝐬𝐌𝐚𝐲𝐨𝐫𝐞𝐬 pic.twitter.com/9C2cE419uf — CONDUSEF (@CondusefMX) August 30, 2025

Consejos para no caer en estafas bancarias en México

Te compartimos algunas medidas de seguridad para proteger a los adultos mayores y otros mexicanos de las estafas bancarias que existen en nuestro país.



Explícales que no deben compartir datos personales o bancarios por mensaje, llamada o correo; los bancos no suelen pedir ese tipo de información.

por mensaje, llamada o correo; los bancos no suelen pedir ese tipo de información. Verifica las “llamadas sospechosas"; cuelga y llama directamente al número de empresa o familiar.

Utiliza contraseñas seguras que incluyan letras, números y símbolos; deben ser diferentes para cada cuenta.

Desconfía de las personas que conoces a través de redes sociales o en línea y que te piden dinero.

Desconfía de los mensajes que dicen que ganaste algo, sobre todo, si no participaste en algún tipo de concurso.

⚠️Cuidado⚠️ La #PolicíaCibernética de la #SSC ha detectado que las y los #AdultosMayores pueden ser más vulnerables a #Fraudes en línea por no estar familiarizados con las aplicaciones tecnológicas o la información en internet.



Por ello, brinda las siguientes recomendaciones… pic.twitter.com/GcruNPCBeB — SSC CDMX (@SSC_CDMX) May 28, 2025

¿Qué hacer si fuiste víctima de estafa en México?

Si fuiste víctima de estafa en México, es necesario acudir al Ministerio Público para levantar una denuncia, o llama al “088" de la Guardia Nacional parfa levantar el reporte. Recuerda que si quieres levantar una denuncia, necesitas los siguientes documentos:



Nombre de la persona que denuncia o del representante.

Domicilio o medio para recibir notificaciones de la persona que denuncia.

Relación de hechos en que se basa la denuncia y elementos para comprobarla.

Datos y ubicación de la persona a la que se denuncia.

Firma del denunciante o huella digital